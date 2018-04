Cuando la policía quiere desbloquear el teléfono con el dedo del fallecido

El desbloqueo del teléfono móvil de una víctima implicada en un caso policial puede ofrecer información relevante a las autoridades para resolverlo. Pero en la localidad de Largo, en Florida, un par de agentes jugaron con las fronteras de la ética al utilizar el dedo de un cadáver para intentar desbloquear su smartphone, justo en mitad del velatorio.

El cuerpo de Linus F. Phillip se encontraba en el tanatorio, en ese triste momento en que familiares y amigos se congregan para darse ánimo y presentar sus respetos. Entre las personas reunidas se encontraba la prometida del fallecido. Ella vio cómo de repente aparecieron dos agentes de policía en el velatorio.

Los dos policías fueron conducidos ante el cuerpo de Phillip ante la más que probable mirada atónita de la familia del fallecido y de su prometida. Todavía más asombrados, los familiares y allegados, debieron contemplar cómo los agentes tomaban la mano del cuerpo inerte de Phillip y sostenían sus dedos sobre el sensor de huella dactilar para intentar desbloquear el smartphone. Finalmente no pudieron lograrlo, según señalaron las autoridades.

El suceso parece perfectamente legal, según los expertos consultados por el periódico local de la zona, con lo que los empleados del tanatorio solo pudieron facilitarle el acceso a la policía. Sin embargo, la novia del fallecido aseguró sentirse violada y ofendida. Evidentemente, la familia no está conforme con lo ocurrido y no entiende por qué desde el tanatorio no se les avisó que dos policías irrumpirían en medio del velatorio para manipular el cadáver.

Pero es que el caso tiene más inri. Linus Phillip murió a causa de los disparos de la policía, cuando trataba de escapar con su coche para impedir que lo pudieran registrar, según informaron las autoridades locales. El fiscal responsable determinó que los disparos estaban justificados.

Uso de las huellas dactilares | hawaii en flickr cc

Una práctica técnicamente legal cada vez más común

A partir de aquí llega el embrollo legal. Porque, efectivamente, los agentes pueden hacer lo que hicieron en el tanatorio. En Estados Unidos, según la Quinta Enmienda es ilegal que la policía registre el móvil de una persona sin una orden judicial. El problema en este caso es que los derechos que tiene una persona no los tiene un muerto. Este en ningún caso puede reclamar estos derechos, mediante el uso de la Cuarta Enmienda, porque una persona fallecida no es propietaria de nada.

Parece que la policía en Estados Unidos está haciendo uso de este vacío legal para determinados casos. Recientemente, Forbes señalaba que es cada vez más habitual emplear la biometría de cadáveres para desbloquear sus iPhones. Incluso habían utilizado a una persona con sobredosis para acceder a su smartphone y encontrar a su camello.