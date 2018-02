Los países más caros del mundo para comprar un iPhone

El país donde es más caro comprar un iPhone 5S es Brasil, seguido de Jordania, Turquía y Rumania, según se desprende de un mapa interactivo realizado por la empresa Mobile Unlocked entre todos los mercados donde opera Apple.

En Brasil, por ejemplo, el nuevo iPhone tiene un precio de venta de 1.196,42 dólares (868,48 euros), importe que contrasta, curiosamente, con los 707,41 dólares o 513,51 euros que cuesta el mismo terminal en los Estados Unidos, país en el que resulta más barato comprar un 5S de 16GB.

Aparte del ranking por precios de venta, lo que desvela este mapamundi es una curiosa paradoja. Mientras los iPhone más económicos se venden en Estados Unidos, sede de Apple, son en Asia, países en los que los de Cupertino fabrica sus terminales, donde el producto final es más caro que en el resto del mundo.

No en vano, el mapa interactivo de Mobile Unlocked también cruza los datos de renta per cápita y precio del iPhone, para así determinar dónde es o no un lujo. Así, vemos que es en la India donde comprarlo representa un mayor esfuerzo, porque representa casi el 23% del salario medio anual de un ciudadano.

Sin embargo, bajo estos mismos parámetros de renta per cápita, descubrimos lo siguiente. Es en Estados Unidos, patria de Apple, donde es menos gravoso comprar un iPhone –solo resta el 1,3% del salario medio anual-.

Mientras, en países como China o Brasil, donde Apple fabrica -directamente o a través de proveedores- varios de sus productos, adquirir un iPhone 5S, se come casi el 10% del salario medio anual.

Y así funciona un mercado como el de la telefonía móvil. China elabora las piezas del iPhone, pero comprar el producto terminado allí supone pagar un 22% más que en Estados Unidos.