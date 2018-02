¿Cuál es el mejor móvil de 2015?

iPhone 6s Plus

Amado y odiado, el iPhone siempre reaparece en lo más alto de los rankings. Como cada renovación impar, llega con el mismo diseño que el anterior pero completamente renovado por dentro: una mejor cámara, mejor procesador, la novedad de 3D Touch… Las diferencias con el modelo menor, de 4.7”, son escasas, pero este despunta por una simple cuestión: su batería es mucho más duradera.

*Vótalo si… quieres un teléfono que rinde como debe y no defrauda en ningún aspecto.

*No lo votes si… prefieres un sistema más personalizable y versátil en general.

Samsung Galaxy S6 Edge +



A principios de año llegaron los S6 con la novedad del modelo con pantalla ligeramente curvada en sus bordes, y en verano vimos su complemento: el S6 Edge+. De tamaño mayor, pero con el mismo diseño y esencia: una magnífica bestia

*Vótalo si… te gusta Android. Lo tiene todo: rendimiento, cámara, pantalla, autonomía…

*No lo votes si… te disgusta TouchWiz. La capa de personalización de Samsung ha mejorado con el paso de los años, pero sigue siendo una contra para más de uno.

Sony Xperia Z5



El mediano de dos hermanos, Compact -el pequeño- y Premium -el mayor-. El primero es demasiado pequeño para la mayoría del público y el segundo demasiado caro para esa misma mayoría. En el centro, el Z5 representa el equilibrio perfecto, con buenas novedades respecto a modelos anteriores.

*Vótalo si… te gusta el icónico diseño de los Xperia Z y quieres disfrutar su fantástica batería.

*No lo votes si… detestas la capa de personalización de Sony, que quizás se haga algo pesada y sobrecargada, sobre todo si vienes de un Motorola, BQ, Nexus...

Huawei Mate S

Los profetas de los móviles chinos tienen en el Huawei Mate S el mejor ejemplo de lo que se puede conseguir viniendo de la Gran Muralla con esfuerzo y mejora constante. Hace unos años era impensable que este fabricante se colara en un Top 5 anual, pero ahora no debería extrañar a nadie.

*Vótalo si… quieres un terminal de gran y buena pantalla, con una autonomía excelente.

*No lo votes si… quieres una cámara que no sea buena, sino superior. A ese nivel la del Mate S no llega.

LG G4

Llama la atención por los materiales de su diseño trasero, y ese magnífico frontal donde prácticamente todo es pantalla. Además, su software se ha pulido para eliminar imprecisiones. No obstante, sigue estando claramente por debajo de alternativas como Sony, Samsung o Apple, lo cual se termina reflejando en la evolución de su precio.

Vótalo si… te gusta su diseño, elegante y al mismo tiempo potente, y quieres una buena cámara.

*No lo votes si… necesitas una batería fiable y duradera. El G4 tiene varias virtudes, y desde luego la autonomía no es una de ellas.