Cómo sincronizar fácilmente las fotos del smartphone en tu PC

Gracias a nuestros dispositivos móviles sacar fotografías es extremadamente sencillo. Prácticamente podemos inmortalizar cualquier momento u ocasión y gracias a la capacidad de almacenamiento de nuestros dispositivos, disponemos de un 'carrete' casi infinito en el que guardar las fotos que tomamos.

Precisamente esta gran capacidad de almacenamiento hace que acumulemos muchas fotos y que, de tarde en tarde, las pasemos a nuestro PC (puesto que la vía tradicional de mover los archivos, usando un cable USB, llega a ser algo tediosa).

Afortunadamente, los servicios en la nube nos han facilitado mucho las cosas y, por ejemplo, nos permiten sincronizar fácilmente nuestras fotografías para que podamos pasarlas a nuestro PC de manera automática y sin tener que recurrir a un cable USB con el que conectar el smartphone a nuestro ordenador.

Si eres usuario de Windows Phone tu dispositivo recurre a los servicios de OneDrive para sincronizar, de manera automática, tus fotografías con la nube de Microsoft y, si tienes instalado el cliente de OneDrive en tu PC, tenerlas en tu ordenador de forma instantánea.

De hecho, OneDrive también está disponible en forma de aplicación para iOS y Android, por lo que podemos activar la sicronización automática de fotografías para que, una vez tomemos una foto, se suba automáticamente a OneDrive y, de ahí, pase a nuestro PC.





En el ecosistema de Apple (iOS y OS X), las cosas también son muy sencillas gracias a iCloud, un servicio que nos permite mantener sincronizadas nuestras imágenes, contactos, calendarios o documentos entre todos nuestros dispositivos Apple. Gracias a iCloud, si tomamos una foto con nuestro iPhone, la tendremos automáticamente en nuestro Mac.

Otro de los servicios en la nube que se encuentran dentro de los más utilizados por los usuarios es Dropbox. Con este servicio de almacenamiento en la nube podemos sincronizar archivos sin más que instalar su cliente en nuestro PC, nuestro Mac o nuestros dispositivos móviles.

Precisamente, si instalamos los clientes para móviles (y está disponible tanto en iOS como en Android y Windows Phone), podremos activar la opción de sincronización automática de fotos para que, cada vez que tomemos una foto, se suban a la nube de Dropbox y, de ahí, se propaguen al resto de nuestros dispositivos.

Además, si queremos ahorrar tráfico de datos en nuestros dispositivos móviles y no agotar el bono de datos de nuestra conexión móvil, podemos configurar el cliente de Dropbox para que la sincronización solamente se realice si nuestro terminal está conectado a una red Wi-Fi.

Con BitTorrent Sync podemos dar un salto aún más interesante; un servicio de BitTorrent que nos permite intercambiar información entre dispositivos sin necesidad de pasar por la nube (puesto que la sincronización es entre dispositivos). El servicio dispone de clientes para escritorio (Windows, Linux y Mac) y también para dispositivos móviles (iOS y Android), así tendremos muy fácil mover nuestras fotos.

En el Google I/O, Google ha presentado la renovada aplicación de Google Photos, un servicio disponible tanto en versión web como en iOS y Android y con la que podremos sincronizar nuestras fotos, organizarlas, editarlas y, cómodamente, bajarlas a nuestro PC desde el cliente web.

Flickr también nos ofrece una opción similar a la de Google Photos: con 1 TB de espacio de almacenamiento gratuito en su servicio y clientes para iOS y Android, la opción de subida automática nos permite enviar las fotos al servicio sin nuestra intervención aunque, eso sí, almacenarlas en el PC es un proceso manual puesto que requiere que las bajemos desde el servicio.

Y si todas estas opciones no te parecen suficientes, aún hay algunas ideas más que puedes tener en cuenta. Si usas IFTTT, hay canales específicos para las fotos en Android y las fotos de iOS con los que se puede tender un puente entre las fotos y servicios en la nube sin tener que instalar los clientes específicos en nuestros dispositivos móviles (lo que no evita que no tengamos que instalarlas en nuestros equipos de escritorio).

Finalmente, si buscas algo que te permita conectar todos tus dispositivos y que, prácticamente, funcionen como si fuesen uno único, Pushbullet es el servicio que estabas buscando. Con este servicio podremos enviar archivos desde nuestro dispositivo móvil a nuestro PC fácilmente, por lo que podremos enviar sobre la marcha las fotos que queremos tener en nuestro equipo de escritorio.