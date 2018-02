Cómo liberar tu móvil (o tu portátil) de archivos pesados que fulminan tus gigas

Aplicaciones para Windows y Mac OS

El método antiguo, y el que muchos usuarios siguen usando hasta ahora, es ir a la carpeta raíz del sistema (o el propio disco duro donde está instalado el SO), ordenar la visión de carpetas para ver en forma de “detalle” y ordenar por espacio en disco. Esto, a grandes rasgos, es una auténtica pérdida de tiempo ya que no descubriremos los archivos ocultos o carpetas que no aparecen a simple vista.

En la actualidad encontramos excelentes aplicaciones tanto para Windows como para Mac OS con el objetivo de hacer esta función de forma más eficiente, funcional y visual. En el caso de los usuarios que usen PC-Windows, TreeSize Free es una gran opción totalmente gratuita que analizará tu disco detectando aquellos archivos que más espacio ocupen. Además también nos ordenará visualmente y en forma de árbol de jerarquías, las carpetas que más espacio ocupen.

Para PC-Windows también tenemos otras opciones igual de válidas como SequoiaView y WinDirStat, ambas gratuitas y con muchas posibilidades. Ya depende del gusto del usuario y las características del dispositivo decantarse entre cualquiera de ellas.

En el caso de Mac OS, como pasa muchas veces con este sistema, las aplicaciones disponible son más visualmente enriquecidas pero, también de pago. Personalmente la que más me gusta es DasyDisk. Si, son casi 10€ por una aplicación para descubrir archivos pesados pero es realmente útil e intuitiva. En forma de diagrama circular, podremos ir descubriendo qué archivos son más pesado, no sólo de nuestro disco del sistema sino también de cualquier otro dispositivo externo conectado.

Para Mac OS también tenemos otras aplicaciones extremadamente útiles, como Disk Inventory X más sencilla y gratuita; o CleanMyMac. Esta última además de permitirnos ver en un sólo golpe de vista cuáles son nuestros archivos pesados, su ubicación y crear filtros/alertas; también optimizará nuestro disco duro para borrar archivos temporales, cachés y mucho más. También de pago, y superior a la antes mencionada DaisyDisk.

Aplicaciones para Android

Pero descubrir archivos pesados no es algo exclusivamente centrado en dispositivos portátiles y de escritorio. En el caso de Android, por las propias características del sistema, podremos descubrir cuáles son los archivos qué más espacio ocupan. Aunque existen herramientas internas, estas no llegan al nivel de detalle que otras que encontramos en Google Play.

La principal y que mejores resultados da es Storage Analyzer & Disk Usage. Esta app analizará todo nuestro espacio, mostrándonos qué otras aplicaciones y archivos ocupan espacio para saber qué hacer con ellas. Todo ello con una interfaz visual enriquecida y fácil de usar. Otras soluciones disponibles son Storage Analyzer y Storage Space. Ambas soluciones excelentes similares a la primera.