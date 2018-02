Cómo engañar a tu iPhone para tener más espacio de almacenamiento gratis

¿Problemas de almacenamiento en tu iPhone? Tranquilo, porque un sencillo truco que circula desde hace unos días por internet puede resolver tu problema rápidamente. Y, lo que es más importante, sin tener que gastarte un euro.

Si bien Apple ofrece aumentar la capacidad de almacenamiento de los dispositivos por un módico precio a través de iCloud, existe la posibilidad de disponer de algo más de espacio. Todo empieza en iTunes: ahí, trata de alquilar alguna película que ocupe más espacio del que tienes disponible en tu iPhone.

Obviamente, el alquiler no se hará efectivo. En su lugar, aparecerá un cuadro de diálogo en el que Apple te informa de que no tienes espacio suficiente. Desde ahí, podrás darle simplemente a 'OK' o acceder a la 'Configuración'.

Será al ir hacia 'Configuración' cuando se obre la magia. En ese momento, verás como el espacio disponible en tu iPhone ha aumentado. En realidad, lo que ha hecho el dispositivo es acceder a tus aplicaciones para eliminar todos esos datos inservibles, como las ‘cookies’ para hacerle espacio al nuevo archivo que se supone que querías descargar. En realidad, es un borrado de datos que podrías hacer de forma manual pero que con este sencillo truco podrás disfrutar mucho más rápido.