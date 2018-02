Así está Microsoft transformando Android para cubrir sus necesidades

A pesar de lo bonito que es y de lo mucho que nos gusta a algunos el funcionamiento de Windows Phone, es un hecho que Microsoft no está sacando nada de él, y que como tercer sistema operativo enfrentado al iOS de Apple y el Android de Google lo tiene crudo: no tiene suficientes usuarios, tampoco apps propias interesantes, las grandes empresas no apuestan por él y no se consigue que los Lumia y otros Windows Phones tengan tirón.

Quizá por esa razón, Microsoft se haya empezado a centrar en Android como gran apuesta para su software. Al fin y al cabo, es a lo que se dedica la empresa desde siempre, a vender Office y Windows. Si lo segundo no funciona, quizá lo primero sí –y de hecho, lo hace tan bien como siempre-.

Con Android, sin embargo, dada la versatilidad del sistema operativo, están yendo mucho más allá: lo están convirtiendo en algo más suyo.

Cortana, OneNote o Skype como nativas

Con ayuda de Cyanogen, esa empresa que se dedica a modificar Android para que podamos mantener nuestros teléfonos anticuados un poco más al día y sacarles un uso extra cuando las empresas los abandonan, Microsoft está integrando sus servicios directamente en Android. Esto significa que Cortana no va a ser una app secundaria en el sistema operativo y que va a estar siempre en segundo lugar tras Google Now, sino que va a sustituirlo si así lo desea el usuario de turno.

Esto es posible gracias a la nueva plataforma MOD que ha lanzado Cyanogen, que no debemos confundir con el Cyanogenmod -que es el Android básico que lanzan para diferentes dispositivos y que puede modificar cualquier con conocimientos para ello-.

MOD es una plataforma que ofrece la posibilidad de modificar Android a un nivel que normalmente no se puede hacer bajo el capote de Google, a menos que seas un socio fabricante de móviles, como Samsung.

Microsoft no es esa clase de socio, en parte porque no quieren servir así a Google de ninguna de las maneras, y por eso han optado por esta vía tan peculiar e impropia, en cierta medida, de una compañía de su tamaño. Usando la tecnología de MOD y Cyanogen están consiguiendo que Cortana funcione a lo Google Now, con comandos de voz y de forma nativa en Android.

Esto no termina con el asistente de voz: Skype también es un servicio más dentro de Android que se puede usar para sustituir de forma casi directa las llamadas convencionales del teléfono, y poder hacer teleconferencia de forma nativa y mucho más cómoda. Lo mismo pasa con OneNote, que funcionaría como en un Surface: siempre activo de fondo y listo para tomar notas con un solo toque en algún botón del teléfono.

Lo más especial de todo este asunto es que cualquier teléfono Android podría beneficiarse de esta integración con Microsoft. No se sabe aún si habría que renunciar a parte del alma Google del teléfono por insertar un poco de esencia de Microsoft, pero esta clase de medida siempre es interesante. Al fin y al cabo, Android siempre se ha caracterizado por la apertura de su código, incluso si quien lo toquetea es Microsoft con ayuda de Cyanogen.