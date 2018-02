Aquaris E5 HD: resultón, pero más Chiquito de la Calzada que Pérez Reverte

El Aquaris E5 HD forma parte de una gama media que no se aleja mucho de su gama alta en precio (179 o 189 euros, en función del almacenamiento), pero sí en componentes. Esto puede suponer un problema para este modelo en concreto, aunque no necesariamente para BQ: si la competencia está en casa, no es competencia.

En cualquier caso, lo primero es tener claro qué encontramos dentro de este modelo: procesador Cortex A7 de cuatro núcleos a 1,3 GHZ, 8 o 16 GB de memoria, cámara de 13 megapíxeles (que se comporta bastante bien), batería de 2.500 mAh y finalmente solo 1 GB de RAM. La compañía está teniendo problemas para obtener RAM de 2 GB y ha preferido destinarlo a los modelos de la gama más alta. Si solo tienes un par de zapatillas buenas se las das a Oliver Atom, no a Bruce Harper.

Al igual que el resto de miembros de la familia Aquaris E, no es 100% español como asegura BQ, pero sí todo lo español que puede ser: se llama Francisco, pero se apellida Android. De todos modos, no es que sea un detalle especialmente importante. Y es que lo importante es cómo se comporta y lo cierto es que no lo hace nada mal.

La resolución de su pantalla echará para atrás a quien venga de un iPhone 5s, de un Nexus 5 o de un HTC One M8 y volverá loco al que venga de un Galaxy Ace. La clave está en tener claro cuál es su público. En tiempos en los que ya empezamos a ver pantallas QHD (2560 x 1440 píxeles calza el LG G3), al HD le faltan más letras que a una partida de Apalabrados contra Pérez Reverte. Pero si la partida es con Chiquito de la Calzada, tampoco es tan terrible.

Con el diseño ocurre exactamente lo mismo. No es lo más bonito que vamos a encontrar, pero ya está en otra liga. BQ, como cada vez hacen más fabricantes, se ha dado cuenta de que estas cosas entran por los ojos, así que lo mejor es construir algo que no haga apartar la mirada. Es sobrio, tal vez hasta llegar a ser aburrido, y con un toque elegante. Nada de estridencias y colores innecesarios y con un marco que parece ser todo lo delgado que podía. Te puedes poner a dieta, pero el metabolismo es el que es y nunca estarás más delgado de lo que tus huesos te permitan.

El rendimiento también es correcto, aunque la mayor parte de las pruebas se realizaron con un modelo con 2 GB de RAM. También pudimos pasar unos días con el que llegará al mercado, con solo un GB, y no notamos mucha diferencia... ahora: no es lo mismo llegar a viejo con un corazón sano que con un marcapasos, así que hay que tenerlo en cuenta de cara al futuro.

El futuro, por cierto, es otra de las claves. Aquaris E5 HD es el encargado de desembarcar en Normandía (o en NorGandía, por aquello de ser español) y ésta batalla será básica para el desarrollo de la contienda, pero aún quedan muchas escaramuzas en la guerra de la gama media. Cuando lleguen los refuerzos, E5 Full HD y E6, veremos si tienen más de Rambo o de Gila.