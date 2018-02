Apple Watch se cuela en la fiesta del Galaxy S6, como el estribillo de Mecano

Entre el calendario de las empresas de telefonía y las filtraciones esta edición del Mobile World Congress no parece guardar muchos ases en la manga. Pero, como buen tahúr, seguro que se saca algún truco capaz de sorprender, más por lo inesperado que por lo espectacular de la ejecución. El año pasado, por ejemplo, Samsung lo consiguió con su Gear Fit, una pulsera con muy buena pinta y que había conseguido permanecer oculta hasta su presentación, algo de lo que no podía presumir el Galaxy S5.

Su sucesor, Galaxy S6, debe conseguir recuperar la posición de este terminal como mejor teléfono de la compañía (actualmente ese galardón recae en el Galaxy Note 4). Para ello, según las últimas filtraciones, contará con un aspecto algo rompedor, con bordes curvos —sin abandonar las líneas tradicionales—, que incluso recuerda al del iPhone 6. Las características técnicas no se conocen, pero a estas alturas del partido da un poco igual, ya que no se esperan sorpresas... Al menos, no aquí.

Por el momento, los coreanos han confirmado con pequeños adelantes que efectivamente su evento del domingo tratará del S6, pero no han dicho nada de posibles compañeros de escenario. No obstante, lo más probable es que los tenga: en las últimas presentaciones de la compañía, siempre ha habido tiempo para una cosa más, ya fuese un reloj, una pulsera, una versión con pantalla lateral, unas gafas de realidad aumentada... O todo a la vez, como en la IFA.

Otro que tampoco contará con el factor sorpresa por las filtraciones es el eterno candidato a mejor terminal del año: HTC One. Ya debería ir por three, pero por ahora la nueva versión se conoce como HTC One M9. Será muy similar a lo ya visto, pero con cámara de niño mayor. Se acabó lo de jugar en el patio de los ultrapíxeles y de tratar de defender lo indefendible. La estrategia no funcionó ni a nivel técnico ni de marketing, así que el modelo de este año montará una cámara de 20 megapíxeles con la que tal vez podría dejar de ser el Leonardo DiCaprio del sector y empezar a llevarse los Óscar que, en el fondo, merece.

Por el lado de Sony la sorpresa sería que no lanzase el Xperia Z4 y que este no fuese básicamente lo mismo que las versiones anteriores en más delgado... y poco más. Ojo, porque el Z3 Compact fue de lo mejor de la IFA —y hasta del año— y muestra que los grandes empiezan a fijarse en la gama media.

De hecho, en principio esta podría ser la gran tendencia de este MWC. Las gamas altas están genial para llevarse titulares; las gamas medias y bajas son perfectas para hacerse con los usuarios. Motorola acaba de presentar su Moto E, así que probablemente no tendrá anuncios, pero Nokia sí podría hacerlo. No hay mucha información, pero sí algún rumor que apunta a que la firma propiedad de Microsoft por el momento seguirá con su estrategia de ir a por lo barato.