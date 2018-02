Apple quiere que sepas si tu jefe está vigilando tu iPhone ( y te avisará así)

Apple sabe que tu jefe vigila tu iPhone corporativo y también sabe que a ti no te gusta vivir en la incertidumbre de si estás siendo espiado o no por tu supervisor. Así, los de la manzana mordida han decidido solucionar este problema en la próxima versión de su sistema operativo móvil.

Será en iOS 9.3. Tal y como se sabe por la beta de esta versión, Apple mostrará un mensaje al usuario del iPhone cuando el dispositivo esté controlado por otra persona para ser supervisado (los móviles de empresa, por ejemplo, bajo el Programa de ).

“Este iPhone está siendo administrado por su organización”, rezaría la advertencia, según desvela este usuario de Reddit.

El mensaje podría verse en la pantalla de bloqueo y se tendría más información al respecto en la sección ‘Acerca de’. De hecho, en ella se explicará que el supervisor del iPhone puede controlar el tráfico por internet y localizar el dispositivo.

No obstante, no se tratará más que de un aviso. Los usuarios no tendrán, por ahora, forma alguna de desactivar dicha vigilancia ni nada por el estilo. Simplemente, podrán saber que su iPhone podría ser vigilado por sus jefes cuando ellos deseen, que no es poco.