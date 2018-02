Android Wear: así es la actualización más importante que ha recibido hasta la fecha

Se diría que el advenimiento del Apple Watch ha espoleado a los ingenieros de

Google, que ni siquiera esperaron a la Google I/O para anunciar los cambios de la última actualización de Android Wear. La nueva versión, la 5.1.1, ha recibido variadas e interesantes mejoras, lo que hace que esta sea la actualización más importante hasta la fecha.

Y esa es precisamente una cuestión interesante, el 'hasta la fecha': será porque no hay muchos smartwatches con Android Wear en el mercado, pero entre el anuncio oficial y la llegada del software ha pasado más o menos una semana. Ya quisiera el mercado móvil recibir las OTA de Android tan rápido...

Las novedades más destacadas incluyen conexión WiFi, una nuevo menú más intuitivo, una interfaz muy mejorada de Google Maps, un 'dialer' o la posibilidad de dibujar emojis

> Conexión WiFi. Aunque el sistema sigue siendo completamente dependiente de tu móvil, ahora no sólo se cuenta con el Bluetooth: se le pueden vincular redes WiFi domésticas, lo que permitirá que se envíen datos a un mayor rango de alcance (y, por tanto, separarte de tu móvil). Pegas: no sé tú, pero yo en casa me quito el reloj; es en la calle donde más lo uso, y ahí no hay tantas WiFis abiertas.

> Nuevo menú. Antes era un lío, pero ahora ha mejorado muchísimo. De hecho, el nuevo Android Wear incorpora un lanzador de aplicaciones que recuerda mucho al Wear Mini Launcher del que ya os hablamos (solo que ya incorporado). Ahora, con deslizar el dedo de derecha a izquierda se verán tres paneles, uno para apps, otro para contactos y otro para Google Now. El menú anterior, de notificaciones, modo 'sala de cine' y Ajustes sigue, simplificado, deslizando de arriba a abajo

> Nuevo Google Maps. Pareciera que Google se ha fijado en las apps de las que os hablamos y, además de al Wear Mini Launcher parecen haber fagocitado la idea de Mini Maps for Wear (que, por otro lado, era lógica): ahora nuestro reloj no se limitará a enseñar indicaciones estáticas con flechas, sino que será exactamente como el móvil, mostrando nuestra posición en un mapa y la navegación sobre éste, variando y moviéndose según hacia dónde miremos. Una maravilla

> Dialer. El nuevo Android Wear incorpora la opción no sólo de contestar llamadas, sino de llamar a contactos seleccionándolos o, también, a través de un dialer (por cierto, muy 'oldie', con los números en una circunferencia al estilo de aquellos viejos teléfonos grises de rosca de hace dos décadas y pico). Eso sí, eso funciona en algunos modelos y con una app mediante (en el caso de LG, con LG Call for Android Wear)

> Emojis. Esto es una frikada no del todo bien resuelta, aunque útil: ahora podremos responder dibujando emojis desde la pantalla, que nos devolverá resultados similares a nuestro garabato. Está bien, y recuerda un poco a esto del Apple Watch, aunque sería mejor algo como el teclado del móvil, que recoge los más frecuentes o recientes (al final lo más normal es usar unos cuantos y listo)

Aún hay otras cosas, como un modo atenuado mejorado (con fundido a blanco y negro), de momento sólo en apps de Google, pero muy prometedor para evitar el consumo de batería.

En resumen: muchas cosas y algunas muy interesantes. Ahora bien, hay mucho por hacer: el móvil sigue siendo absolutamente dependiente del teléfono, la usabilidad necesita mejorar aún más, a las apps les falta desarrollo, las tarjetas a veces son un poco invasivas (estaría bien poder seleccionarlas), hay apps por defecto de Google que sobran (yo escucho música con Spotify, no con la app por defecto)... Poco a poco, a ver cómo crece la criatura, que apenas tiene un año de vida.