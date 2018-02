Alternativas al Nexus 6: en busca del Android con mejor relación calidad-precio

Todo lo bueno termina (o mata o engorda, pero eso es hora historia) y los teléfonos Nexus baratos no iban a ser una excepción. Nexus 6, el primer terminal de esta gama fabricado por Motorola, está a punto de llegar a España, pero ya no viaja en aerolíneas de bajo coste, sino en primera: 649 euros hay que pagar para hacerse con el modelo más económico.

Por suerte, hay alternativas, aunque no se llamen Nexus (o sí, pero no ya llegaremos a ello). Android todavía es un sistema operativo en el que hay joyas asequibles para quienes no quieran comprar nada que no puedan pagar con único billete.

El primer terminal que viene a la mente es el Moto G, por aquello de que lo que Motorola te da, Motorola te lo quita. El fabricante, que ahora es propiedad de Lenovo, se ha llevado los Nexus, pero a cambio nos ha dejado unos dispositivos con nombre de punto, precio de coma y rendimiento excepcional. Además, todavía es posible adquirir los Moto G de 2013, aún más baratos que los de 2014 (y, claro, más modestos a nivel de especificaciones).

Ya que hay que dar un paso atrás respecto a lo visto en los Nexus, al menos que sea uno que nos lleve al mismo lugar, aunque sea por un camino con peores vistas. En cualquier caso, se pueden encontrar desde unos 149 euros en el caso del modelo del año pasado y por unos 179 la última versión.

La extinción de los depredadores naturales de los Android buenos y baratos también hará que proliferen los terminales a los que perseguían por las praderas de este mercado. Ahora el más apto ya no necesita dientes de sable y la dentadura de los Aquaris E de BQ es bastante afilada. Y, por si fuera poco, está disponible en varios tamaños de pantalla.

Aunque parten de los 129,90 euros que cuesta el modelo de 4 pulgadas, las cosas solo se ponen serias a partir de las 5 pulgadas. Los dos topes de gama, E5 Full HD y E6, han conseguido que BQ por fin tenga algo más que ofrecer que patriotismo. Como la España que Luis Aragonés le dejó a Del Bosque, son un rival tan terrible como hispano. En ambos casos, uno que está por debajo de los 300 euros.

Otra opción para ahorrar es viajar en el tiempo y hacerse con un terminal del año pasado. El propio Nexus 5, el Moto X o el LG G2 tienen mucho que ofrecer y aún están lejos de la madurez. No son unos chavales, pero ya saben lo que dicen: los 30 son los nuevos 20. No es fácil beber kalimotxo y parecer sofisticado, pero cualquiera de estos móviles puede hacerlo sin perder la dignidad. A fin de cuentas, alguien tiene que enseñar a las nuevas generaciones.

Los intrépidos también pueden probar con OnePlus One, un teléfono que, en realidad, es lo opuesto a la filosofía Nexus, pues no utiliza un Android 'puro', sino Cyanogen. Eso sí, en lo que a precio (desde 269 euros) y componentes (Snapdragon 801 de cuatro núcleos a 2,5 GHz, 3 GB de RAM, pantalla de 5,5 pulgadas con resolución Full HD...) se refiere, es más Nexus que el propio Nexus.