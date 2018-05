Spotify vs Apple Music: así está la guerra por la música en streaming a día de hoy

¿En qué estado está esta guerra por la música en streaming? ¿Quién ofrece lo que el otro no, y viceversa?

Social: punto para Spotify. La comunidad e integración con otras redes que tiene Spotify es muy superior a lo que tiene a Apple Music. Es mucho más fácil y rápido descubrir playlists de otros usuarios cualquiera, mientras que en Apple Music todo se orienta siempre a los perfiles verificados y promocionados por el propio servicio.

Catálogo: punto para Apple Music. Aunque todo sea dicho: las diferencias aquí son menores. Spotify habla de un catálogo de “más de 30 millones de canciones” por los 40 millones que tiene Apple Music, ya que este firma algunos acuerdos con exclusividad. De todas formas, son menores, y la cuestión depende del gusto melómano de cada usuario.

Recomendaciones: puntazo para Spotify. Lo que ofrece Apple Music a través de sus tres listas personalizadas con actualización semanal y las sugerencias de grupos y álbumes está muy bien, pero lo de Spotify está a otro nivel. Da la impresión de que detrás de cada usuario hay prácticamente alguien que está recomendando contenido de forma incesante y muy acertada, en muchísimos ámbitos.

Aplicaciones: punto para Spotify. La experiencia de Spotify es fantástica en iPhone, iPad, macOS, Windows, Android, etc. Hasta tiene integraciones con PS4 y versión web. A cambio, no tiene app para el Apple Watch o para el Apple TV. Apple Music está disponible para todos los productos de Apple, así como para Android o Windows. Alguien con un ecosistema enfocado al 100% seguramente preferirá Apple Music en este sentido, pero lo cierto es que incluso en un Mac la experiencia de Spotify es mejor, ya que su app de escritorio es más ligera y fluida. Es lo que tiene que Apple considere a Apple Music como un producto móvil, que no prioriza el escritorio.

Radio: punto para Apple Music. Spotify tiene más abandonado este enfoque, mientras que Apple cuenta con Beats 1, su emisora 24/7 que va mucho más allá de la emisión musical sin más.

Precio: punto para Spotify. Aunque los precios son exactamente los mismos -10 euros al mes, 15 para cuentas familiares de hasta seis personas-, el período de prueba gratuita es mucho más generoso en Apple Music que en Spotify, tres meses frente a uno. Spotify hizo un acercamiento con la oferta de tres meses de premium por 0,99 euros, así que las diferencias son menores… pero lo decanta definitivamente que Spotify sí tiene un modo gratuito que vive de la publicidad.

Deportistas: punto para Spotify. En Apple Music encontramos multitud de playlists específicas para salir a hacer deporte, incluso de Nike. En Spotify podemos elegir hasta los beats per minute que queramos, en base a la intensidad que queremos que nos contagie.

Con cuál te quedes ya es tu decisión. ¿Lo bueno? Los períodos de prueba gratuitos para ir calibrando y eligiendo.