Silvia Barrera sobre su nuevo libro 'Instinto y pólvora: la vida real de una inspectora de policía': "He tenido vivencias tan increíbles que no necesitaba crear ficción"

Con una larga trayectoria como inspectora de Policía Nacional en el BIT (Brigada de Investigación Tecnológica) y experta en seguridad informática y cibercrimen, Silvia Barrera, nos presenta su nuevo libro 'Instinto y pólvora: la vida real de una inspectora de policía' de la editorial Planeta.

Barrera cuenta en primera personas experiencias únicas y personales que ha vivido durante su carrera como policía desde que era una novata hasta que se convirtió en una especialista en ciberseguridad.

Autora también del blog 'Internet, ciudad con ley' en Tecnoxplora, hemos hablado con Silvia Barrera que nos ha dado más detalles sobre su nuevo libro 'Instinto y pólvora: la vida real de una inspectora de policía' y que fue lo que le motivó a escribirlo. Asegura que desde pequeña siempre le había gustado escribir y contar historias. "Durante los 20 años que he trabajado como militar y policía, he tenido vivencias tan increíbles que no necesitaba crear ficción. Mientras la Inspectora Silvia cobraba vida en el libro, me di cuenta de que era un personaje en sí mismo" señala Barrera.

El lector va a encontrar en este libro "sentimientos a borbotones" comenta Silvia, "He llorado mucho escribiendo este libro. Fue muy duro revivir determinadas escenas y tener que describirlas en el libro. Me di cuenta que durante mi vida profesional he tenido que afrontar y resolver situaciones trágicas, complicadas, extremas, en algunas de las cuales no me había parado a pensar hasta ahora."

Una de las características más señaladas y curiosas del libro son las anécdotas vividas en primera persona por parte de Silvia y que son muy sorprendentes. Una de las que más destaca Barrera y cree que sorprenderán más al lector son las escenas donde se describe la violencia y la tensión vividas. "He tenido que sacar el arma en alguna ocasión y hablo de la primera vez que lo tuve que hacer. Fue en una situación crítica, donde la vida que tenía que proteger era, inicialmente, la mía. Llevaba apenas unos meses en prácticas. En milésimas de segundo, que parecen pararse en el tiempo, tuve que decidir si apretar el gatillo, como se le suele llamar. Una situación extrema que le hará saber al lector qué se siente, qué implica tener que sacar una “pipa” y decidir si tienes que disparar contra alguien para proteger una vida en milésimas de segundo."

"El olor de un escenario sangriento, el dolor de un suicidio, la situación en la que quedan niños desvalidos, sin padres, por culpa de un episodio de violencia de género. Escenas de mi vida que nunca podré borrar y que recuerdo con la misma intensidad como si las hubiera vivido ayer." son sensaciones que Silvia Barrera asegura que nunca podrá olvidar.

En un libro tan autobiográfico como 'Instinto y pólvora: la vida real de una inspectora de policía' no podía faltar su especialidad, la seguridad informática y el cibercrimen. Tras pasar un breve periodo de tiempo en el BIT (Brigada de Investigación Tecnológica) y tras convertirse en inspectora de policía, uno de los momentos más especiales fue cuando volvió de nuevo a este departamento: "Cuando llegué a la BIT por primera vez hace más de diez años. Me di cuenta de que Internet sería el futuro, de que la Red y los dispositivos informáticos serían nuestra vida. Iban a jugar y juegan, desde hace años, un factor clave para las investigaciones. Ahora, toda la evidencia y gran parte de las pruebas están contenidas en dispositivos electrónicos, en servicios web y aplicaciones y sin los técnicos que saben dónde buscarla, no se puede llevar a cabo una investigación con éxito. Este mundo está en constante actualización y cambio, por eso me engancha tanto."

Con respecto a la ciberseguridad hemos querido saber su opinión sobre por qué es tan importante mantener unas normas de seguridad a la hora de navegar por Internet. “La gran mayoría de incidentes y delitos que se comenten por este medio contra las personas, tienen un componente humano. Ignorancia, dejadez, desconocimiento. Y los delincuentes aprovechan su oportunidad. Siempre van a por el eslabón más débil o contra aquél que no se protege o lo hace poco y mal. Se lo ponemos muy fácil al delincuente en la Red y las consecuencias pueden llegar a ser devastadoras e irreparables en algunos casos, como cuento en el libro.” Sentencia Silvia.

Uno de estos eslabones más débiles y que más preocupan son los niños y jóvenes y su introducción, cada vez a más temprana edad, a las nuevas tecnologías y como los depredadores sexuales están al acecho.

“Me escandaliza y preocupa ver a determinados profesionales influyentes demonizar la tecnología y proponer como solución que se les prive a los menores de ella. Lo que es preocupante es el uso que hacemos de Internet y la no educación de los padres a los hijos.” […] “Por lo tanto, a una edad razonable, educación. Los padres tienen que ser los primeros en responsabilizarse de esa misión y preocuparse en conocer cómo funciona la Red. Los menores son los usuarios más vulnerables y no van a aprender solos a protegerse de los ciberdepredadores, como no lo hacen del mundo físico.” Esto es solo una pincelada que nos ha dado esta especialista en cibercrimen de cómo tienen que afrontar los menores y sus padres el uso de Internet.

Por último, destacar que el libro se sumerge en lo más profundo de Internet (Deep Web) y se muestran escenas de codicia, avaricia, egoísmo, celos, agresividad, envidia, tristeza, ideologías extremas o violencia, la miseria del ser humano en su estado más puro.