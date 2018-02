Wit: así es la startup de reconocimiento de voz que ha comprado Facebook

Fue una de las primeras sorpresas que nos trajo 2015. Casi como regalo de Reyes, la startup americana Wit, afincada en pleno Silicon Valley, anunciaba que acababa de ser comprada ¡Y nada menos que por Facebook!

Pero, ¿qué es esta empresa? ¿A qué se dedica? ¿Por qué estaba Facebook tan interesado en ella? Son algunas de las preguntas a las que iremos encontrando respuestas a lo largo de los meses, pero, por ahora, ya han surgido varias elucubraciones.

Nacida hace 18 meses

Para empezar, de entrada llama la atención la jovencísima vida que tiene Wit, ya que la startup nació en Palo Alto en el verano de 2013, hace apenas 18 meses. Y nació, precisamente, con la voluntad de aportar un valor añadido a la tecnología de reconocimiento de voz, un sector que ya cuenta con muchas empresas dedicadas, pero que no para de crecer y generar nuevas oportunidades.

Las intenciones de Wit siempre han estado claras: “Desde hace mucho tiempo estamos obsesionados con las máquinas que entiendan el lenguaje humano”. Y así lo hicieron, cuando hace dos veranos construyeron una comunidad abierta en la que desarrolladores de todo tipo se juntaban para compartir experiencias y conocimientos online.

Pero la plataforma no solo se nutría de los conocimientos de su comunidad, sino también de sus acciones. En sus 18 cortos meses de vida, Wit consiguió formar una comunidad de más de 5.500 usuarios, que en ocasiones incluso se aliaban para desarrollar juntos distintas aplicaciones que avanzasen en el reconocimiento de la voz humana.

Y parece que es esa poderosa comunidad la que ha llamado la atención de Facebook, que, ni corto ni perezoso, ha sacado la chequera para desembolsar una cantidad no concretada por ninguna de las dos compañías.

¿Qué hará Facebook con ella?

¿La destinará a alguna funcionalidad concreta para la red social de Mark Zuckerberg? Por lo pronto, Facebook solo ha dicho una cosa: “Nuestra misión es conectar a todo el mundo y crear apasionantes experiencias para nuestros más de 1.300 millones de usuarios. La tecnología que es capaz de traducir el lenguaje humano es una gran parte de todo esto, y creemos que podemos ayudar”. Un mensaje tan positivo como vacío, ya que no parece desvelar ningún tipo de plan concreto.

No obstante, los rumores vuelan y ya se habla de qué puede hacer Facebook con Wit, aunque la rumorología no parece traernos ninguna app concreta. Frente a la creencia inicial de que Facebook al respecto, lo cierto es que parece que lo que más interesa a la red social es la comunidad de desarrolladores y las soluciones tecnológicas que estos le pueden dar a Facebook. No necesariamente ahora, sino a medio y largo plazo.

Y es que es cierto que, en los últimos años, todos los gigantes tecnológicos han ido comprando empresas de reconocimiento de voz o desarrollando sus propios equipos, y parecía que Facebook se estaba quedando atrás. Sin embargo, está claro que Zuckerberg no quiere perder esta comba.

Por lo pronto Wit permanecerá abierta a todos sus desarrolladores, y pasará a ser gratuita más pronto que tarde. Habrá que esperar nuevos acontecimientos.