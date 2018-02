WhatsApp lleva dos años sin tocar sus términos legales: prepárate

Fíjate qué diferencia. Facebook ha enmendado sus documentos legales siete veces en lo que va de año (no siempre avisando a los usuarios) y, sin embargo, WhatsApp lleva casi dos años sin tocar una sola letra de los suyos, ni anunciándolo ni sin anunciarlo.

La última versión de los términos del servicio y la política de privacidad del chat por excelencia data del 7 de julio de 2012. Ha llovido mucho desde entonces... Concretamente, según su registro de cambios ('changelog'), la aplicación para Android se ha actualizado en 246 ocasiones después de aquella histórica fecha.

La mayoría de las veces han sido cambios menores: para corregir fallos, mejorar el diseño, habilitar soporte para nuevos idiomas... Sin embargo, de cuando en cuando se producen actualizaciones relevantes, que introducen nuevas funcionalidades o modifican sustancialmente las ya existentes, y que podrían requerir aclaraciones en el apartado legal.

Por ejemplo, cosas que han hecho últimamente: han lanzado su famoso walkie-talkie (los mensajes de voz), han dado a los usuarios de Android la posibilidad de ocultar su última hora de conexión, han añadido nuevos ajustes relacionados con la privacidad, han aumentado a 50 el número de personas que pueden participar en los chats de grupo, han habilitado la opción de silenciarlos durante todo un siglo y... ¡Espera! Resulta que, además, le han vendido su empresa a Facebook.

Es cuestión de tiempo

Hoy hace justo tres meses, el 19 de febrero de 2014, la red social por excelencia llegó a un acuerdo para comprar WhatsApp por 19.000 millones de dólares. La polémica no tardó en desatarse: ¿qué va a ser de nuestra privacidad? ¡Facebook lo va a saber todo sobre nosotros, incluso lo que hablemos con nuestros amigos por mensajería instantánea!

Los responsables de ambas compañías se apresuraron a desmentirlo. Todo sigue igual, dijeron. No va a cambiar nada. Y, aparentemente, hasta el momento, no se ha producido ningún cambio. Las autoridades estadounidenses han dado el visto bueno a la compra con la condición de que cumplan su palabra. Pero eso no quiere decir que vayan a hacerlo. De hecho, los antecedentes de Zuckerberg y compañía invitan a pensar que la promesa se romperá tarde o temprano.

Cuando compraron Instagram, en abril de 2012, sucedió lo mismo. Nos dijeron que no pasaba nada, que todo iba bien, pero nueve meses después, en enero de 2013, cambiaron los términos y condiciones del servicio de fotografía reavivando la polémica inicial ¿Por qué? Porque incorporaron una cláusula para que el gigante pudiera acceder a la información y el contenido de los usuarios de Instagram.

El círculo estaba a punto de cerrarse. Poco después la publicidad llegó a la 'app' de fotos y aquella adquisición que en su momento parecía carísima (1.000 millones de dólares) demostró que podía ser rentable. En los datos y los anuncios, por supuesto, estaba el negocio.

¿De veras alguien piensa que a WhatsApp, que ha costado diecinueve veces más dinero, no van a sacarle partido? Es cuestión de tiempo que los inmutables términos y condiciones del chat pasen por chapa y pintura.

Si no, mira lo que acaba de hacer Facebook con Moves, que en comparación les ha salido por cuatro duros...

Llegan las llamadas, ¿llega el cambio?

Tal vez no tengamos que esperar nueve meses, como en el caso de Instagram, para ver modificaciones en los documentos legales de WhatsApp. Es posible que aprovechen la oportunidad que les brinda la inminente actualización de la 'app' para incluir llamadas gratis.

Ya hemos visto el aspecto que tendrán en una 'beta' que se apresuraron a borrar del mapa, y se espera que el servicio esté disponible en forma de actualización en Google Play a finales de este mes o principios del siguiente. Tienen que darse prisa si no quieren perder terreno en la gran guerra que se avecina.

La pregunta es: ¿pueden lanzar este servicio sin cambiar los términos? Sí, igual que hicieron con el 'walkie-talkie', pero esta vez sería conveniente que aclarasen un par de cosas –por ejemplo, ¿grabarán nuestras llamadas? ¿podrán intervenirlas las autoridades?- y, además, Facebook podría aprovechar para colar de tapadillo las cláusulas más alarmantes.

Tal vez sí, tal vez no... Lo que sí podemos pronosticar, en base a la experiencia, es que WhatsApp estrenará nueva política –la primera desde hace más de dos años- antes de terminar 2014.