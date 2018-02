Las webs temáticas de Atresmedia logran su mejor dato: casi 6 millones de usuarios

Más de 5,9 millones de usuarios únicos han navegado en el mes de abril por la amplia familia de portales verticales de ATRESMEDIA, más del doble de usuarios que el mismo mes de 2015, según el último informe publicado por medidor de audiencias digitales comScore. Todos ellos construyen la mayor oferta de contenidos verticales de un medio de comunicación en España.

La apuesta de Verticales Atresmedia de generar contenidos temáticos de calidad conforma una familia de sites en constante crecimiento, y cuenta ya con más de 15 webs de diversas temáticas: tecnología, ciencia, salud, lifestyle, cocina, humor, contenido para padres, viajes, cine, anime/manga…

En el mes de abril, siete de estos portales han logado sus mejores registros: Liopardo (923.000 usuarios únicos) Deportes ATRESMEDIA (657.000 navegadores únicos), Cienciaxplora (434.000), El sextante (429.000), Correr y Fitness (397.000), Centímetros cúbicos (376.000) y No solo manga (217.000).

ATRESMEDIA, grupo audiovisual líder

La apuesta digital del grupo consigue en abril su mejor registro, con 11,4 millones de usuarios/navegadores, y se posiciona como líder, al superar en 3 puntos a su principal competidor.

Además, es el grupo audiovisual que más crece con respecto a marzo (+7%) y también respecto a los datos interanuales (+18%).

lasexta.com consigue su mejor dato

La web de laSexta consigue batir su mejor dato histórico en abril con más de 3 millones de navegadores únicos y supera en audiencia a cuatro.com. Con este registro se convierte además en la web de televisión que más crece, tanto frente a los datos de marzo (19%) como frente a los del año móvil (+50% vs abril 2015).

El riguroso seguimiento de la actualidad política y social, sello característico de la cadena, ha sido clave en la consecución de esta marca para la web de laSexta. El estreno de Pekín Express, el continuo éxito de Salvados, así como el buen comportamiento de los programas informativos como Al rojo vivo, Más vale tarde o El Intermedio han sido los que más han contribuido al éxito de la web de laSexta en abril.

Antena3.com crece y supera los 5,7 millones de usuarios

La web de Antena 3 supera los 5,7 millones de usuarios en abril y mejora en un 4% las cifras de marzo. La firme apuesta por la ficción de calidad lleva a la web de Antena 3 a ser un referente de entretenimiento online. La embajada, la nueva apuesta de ficción de ATRESMEDIA que fue el mejor estreno de la temporada en televisión, unido al éxito que continúan generando Vis a vis y Allí abajo en sus segundas entregas, hacen de la web de Antena 3 el mejor site para estar siempre al día de las series y los programas preferidos por los usuarios.

Además, la emisión de la recta final de los partidos de Champions League con los encuentros de cuartos de final disputados entre Barcelona vs. Atlético y R. Madrid vs. Wolfsburgo y la primera semifinal entre Manchester City – Real Madrid), así como la gran cobertura informativa entorno a la competición de fútbol más importante de Europa, han posicionado a la web de noticias de Antena 3 como site de referencia para los usuarios para no perder detalle de esta fase final de la Champions League.

ATRESPLAYER es la plataforma líder en consumo de vídeo

La calidad y la variedad de los contenidos de ATRESMEDIA llevan a ATRESPLAYER, la plataforma de vídeo online del grupo, a consolidarse cada mes como site de referencia en el que disfrutar de los mejores programas de información y entretenimiento, de las series de ficción de más éxito y, por supuesto, de los partidos más emocionantes de la fase final de la competición de fútbol más importante de Europa: la Champions League.

Con 3,4 millones de usuarios únicos y más de 60 millones de vídeos servidos en abril, posicionan a ATRESPLAYER como plataforma de consumo de vídeo audiovisual de televisión líder en internet. Además, su aplicación acumula cerca de 8 millones descargas de su aplicación para dispositivos móviles (tabletas y smartphones; iOS, Android y Windows) una muestra más del buen comportamiento de la plataforma, elegida cada mes por los usuarios para disfrutar de los contenidos de ATRESMEDIA donde y cuando quieran.

Ondacero.es consigue mejor dato histórico

Las radios de ATRESMEDIA vuelven a convertirse en protagonistas de los buenos datos de audiencias del grupo según último informe de comScore.

La web de Onda Cero, con más de 767.000 usuarios únicos, logra en abril su mejor dato histórico. La variedad de contenidos, la apuesta por la actualidad y la cobertura de la intensa agenda deportiva en abril, con la recta final de la Champions y el Clásico, ha sido una de las claves en el éxito de ondacero.es.

Por su parte, la web Europa FM roza el millón de navegadores únicos en abril, y es la segunda web de radio temática más seguida en España. Además, logra mejorar en un +14% los buenos registros del mes de marzo y en un +46% los obtenidos el mismo mes del año pasado.

Flooxer, cerca del millón de usuarios

Flooxer logra su batir su mejor registro en abril y roza el millón de usuarios únicos. La plataforma del talento digital, que aglutina a los mejores creadores de la red, consolida su éxito mes a mes y supera en un +48% los buenos datos obtenidos el mes anterior.

Desde que Flooxer vio la luz, no ha dejado de trabajar para llenar de contenidos de calidad su oferta, incorporando mes a mes nuevos formatos y canales. Así mismo, cada vez son más los creadores que quieren distribuir sus contenidos en la plataforma, lo que hace que Flooxer no cese de crecer y de ofrecer a sus usuarios nuevos contenidos y formatos de la mano de los creadores con más talento de la red.

ATRESMEDIA, líder en audiencia de vídeo

Con más de 2,7 millones, ATRESMEDIA es, un mes más, el grupo líder en usuarios que disfrutan de contenidos audiovisual en sus sites.

Antena3.com y lasexta.com son las webs de televisión líderes en audiencia de vídeo. Juntas suman más de 2,5 millones de usuarios únicos, y superan en un +32% a las web de televisión de MEDIASET.