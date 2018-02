El verdadero ganador del Black Friday es Jeff Bezos: ya tiene más de 100.000 millones de dólares

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | Actualizado el 07/02/2018 a las 20:57 horas

De un tiempo a esta parte, el Black Friday ha acabado siendo una auténtica revolución. Lo que empezó siendo una excepcional (y quizá cansina) campaña de marketing tras el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos ha acabado extendiéndose al resto del mundo, y España no ha sido una excepción en esta fiesta del consumo. No en vano, las cifras de facturación de nuestro país en estas fechas van en aumento cada año.

Más allá de los posibles timos (que los hay) y de las empresas que suben el precio de un producto para bajarlo justo antes del Black Friday (que las hay), esta fecha suele suponer un cierto respiro para muchos consumidores españoles. No sólo porque anticipen sus compras navideñas, sino también porque, en caso de acogerse a un descuento real, pueden ahorrarse un dinero y ser un poquito más ricos (o menos pobres).

Bezos ya tiene más de 100.000 millones de dólares

Pero hay una figura que se ha convertido en la auténtica ganadora de todo esto. Y no son los consumidores ni las empresas, sino nada más y nada menos que Jeff Bezos, el consejero delegado de Amazon a nivel mundial.

Y es que, gracias a la facturación de Amazon en estas fechas y a la tremenda subida de las acciones de la compañía, Jeff Bezos ya acumula una fortuna de más de 100.000 millones de dólares. Sí, has leído bien: 100.000 millones de dólares ('100 billion dollars', si aplicamos la terminología estadounidense).

Las cifras son tan mareantes como asombrosas. En lo que va de 2017 Amazon ha aumentado sus beneficios más de un 40%, y durante este Black Friday las cifras de negocio han subido en un 18,4% respecto al resto del año, un hecho que ha provocado que las acciones de Bezos creciesen cerca de un 2%.

El segundo hombre en conseguirlo

Al hablar de este tipo de cifras es posible que los demás mortales no sepamos siquiera contextualizar su tamaño. Para ayudarte a que las entiendas, un dato: Jeff Bezos es la segunda persona del mundo que ha conseguido superar esa barrera de los 100.000 millones de dólares en toda la historia.

¿Cuál fue la primera? Quizá lo imagines: efectivamente, Bill Gates. El fundador de Microsoft consiguió esta hazaña en 1999, dentro del sinfín de récords financieros que estableció cuando lideraba con holgura las listas de las personas más ricas del mundo. Ahora, Jeff Bezos se convierte en la segunda persona en alcanzar esos números.

¿Será una cifra permanente? Evidentemente, no. Hay que tener en cuenta que este ranking no cuenta el dinero que cada persona tiene en el banco, sino también su patrimonio de acciones, con lo que es medianamente probable que Bezos sea pronto alcanzado por Bill Gates. Porque el ex de Microsoft, con más de 90.000 millones de dólares como patrimonio, podría llegar incluso a batir su propio récord personal.