Todo lo que Apple presentó más allá del reloj: ResearchKit, nuevo MacBook y Apple TV

Quizá lo más interesante del evento no ha sido el reloj de marras, el Apple Watch. En el evento han presentado ResearchKit, un entorno de software pensado para usar los iPhone como medidores sanitarios. La idea es clara: hay 700 millones de iPhone activos en el mundo, y en muchos de ellos está en funcionamiento la app Health, de monitorización sanitaria. El paso lógico era poner en marcha un gran servicio médico mundial.

Dicho y hecho. ResearchKit nace con varias apps para seguimiento y contacto médico para el asma, el parkinson, el cáncer de mama, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares y, lo más interesante, será 'open source' para que cualquiera pueda programar.

La idea es que cualquier paciente pueda, sin necesidad de trasladarse, mandar información en tiempo real, o periódica, a su médico. Y el ejemplo usado ha sido el parkinson: toques en la pantalla, dar pasos con el terminal en el bolsillo o hablar al micrófono pueden valer para que el profesional determine la evolución del paciente. Y es sólo un ejemplo.

El nuevo MacBook

Apple ha anunciado también la 'ipadización' del MacBook. El portátil de Apple, que ya era ultrafino, ahora lo será más: pesará 900 gramos, apenas tendrá marcos, lucirá una hermosa pantalla retina, tendrá más batería y reducirá casi un tercio de consumo.

Además (y esto queda para los amantes de los detalles) han renovado tanto el teclado, que será más fino pero de teclas mayores, como el trackpad, que distinguirá diferentes grados de presión para diferentes acciones.

La gran novedad, sin embargo, es otra: sólo habrá un conector. Cook ha hablado de "un nuevo estándar", que se suma a todos los anteriores. Se trata de 'USB C', que dice que no sólo estará en este dispositivo, y será un conector único para carga, USB, HDMI y varias cosas más. La cuestión es que eso hará que no sea posible cargar el ordenador y meter un USB a la vez, por ejemplo... a no ser que saquen un 'switch' (vendido aparte) para tal fin.

Apple TV y HBO Now

También ha habido hueco para lo más 'mainstream'. Si en la última 'keynote' la cosa fue con U2, ahora ha sido con 'Juego de tronos'. El fenómeno mundial de la ficción televisiva ha tenido su hueco en forma de anuncio: HBO, la emisora detrás de muchas de las series de culto actuales (incluyendo la citada), lanza un sistema de streaming en Apple TV por 19.99 dólares somanales.

Esto será sólo para EEUU, pero al menos también había una buena noticia para el resto del mundo: el Apple TV baja de los 99 a los 69 dólares. Eso sí, sigue siendo mucho más caro (más del doble) que su competidor, el Chromecast de Google.

Todo lo demás: los gestos

Pero Tim Cook, que sigue sin ser Steve Jobs por bien que caiga, no ha empezado la narración con todo esto. De hecho, hemos invertido el orden. Lo primero ha sido el repaso a la compañía y la apelación a tres frentes llamativos: Asia, el mercado del lujo y lo 'mainstream'.

El vídeo con el que ha arrancado la gala estaba ambientado en Asia, una de las apps de mensajería mostradas era asiática y usaba esos horribles 'stickers' que tanto entusiasman allá. Hasta uno de los que hablaba en los vídeos promocionales era asiático, y el destinatario de un mensaje de prueba era asiático. Apple busca vender en Asia, el mayor mercado del mundo, de forma indisimulada. Y las seis tiendas abiertas en China en poco más de un mes son prueba de ello.

El hecho de que haya una versión de más de 10.000 euros de un producto ya de por sí caro es bastante llamativo. Apple nunca ha sido 'low cost', ni ha querido serlo. De hecho, erraban quienes dijeron que el iPhone 5c iba para ese mercado. De barato Apple no tiene nada...

Ahora bien, presentar en un evento 'mainstream' un reloj de oro macizo por 10.000 euros poco después de mostrar un vídeo promocional de una mujer corriendo una media maratón en África con un Apple Watch en la muñeca...