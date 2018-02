Microsoft entierra Windows XP y convierte tu ordenador en un ataúd

El 8 de abril toca decir adiós al sistema operativo de Microsoft más longevo y fructífero. Tras más de doce años entre nosotros la compañía de Redmond entierra el soporte al Service Pack 3 de Windows XP, que sigue siendo el segundo más usado (un 30% de usuarios, 500 millones en total) después de Windows 7, que sustituyó al denostado Vista, otrora pobre heredero de nuestro protagonista de hoy.

Te avisamos, por activa y por pasiva, de los riesgos que conlleva seguir con Windows XP después del golpe de muerte que le da Microsoft dejándole sin soporte oficial, sin actualizaciones y a expensas de los ataques informáticos. Pero a ti te van las relaciones largas y no quieres desprenderte de tu viejo (o no tan viejo) ordenador que corre con un sistema operativo gestado a principios de siglo.

Vamos a ver qué va a pasar y qué puedes hacer para proteger tu equipo y ser un auténtico superviviente a la fecha de caducidad de XP.

Mayor vulnerabilidad ante el 'malware'

Que 500 millones de ordenadores se queden sin parches ni actualizaciones oficiales, incluyendo las de seguridad, es el mejor escenario para los ataques informáticos. Sobre todo teniendo en cuenta este dato: la tasa de infección de XP SP3 es el doble que la de Windows 7, según el informe SIR de Microsoft.

Ahora bien, si decides seguir con tu viejo amigo tendrás que seguir estos consejos:

- Comprueba que tu antivirus sigue dando soporte para XP después de la fecha. Aunque el antivirus gratuito y oficial, Security Essentials, haya ampliado su cobertura hasta abril de 2015 no es suficiente para estar protegido.

- Muchos paquetes de codecs o los plugins de Flash o Java son un coladero de ataques, así que inhabilítalos de tu navegador cuando no sea necesario.

- Y cuidado con qué navegador usas, ya que Internet Explorer 8 es la última versión disponible para XP (ya vamos por IE 10). Chrome, Firefox y Opera seguirán dando, de momento, soporte para Windows, así que utiliza alguno de ellos.

- Vigila más que nunca lo que te instalas, ya que el filtro de seguridad (Applocker) no es el mismo que, por ejemplo, en el más moderno Windows 8.1. Puedes instalar cualquier cosa y dar al traste con tu equipo a la más mínima, por lo que puedes usar alguna alternativa de seguridad que revise por ti las actualizaciones.

Programas y periféricos desfasados

Hay muchos programas que no dan soporte oficial a XP y, con la carta blanca del 'abandono' por parte de Microsoft, se van a incrementar en los próximos meses. Esto no quiere decir que no puedas utilizarlos, sino que vas a tener que utilizar versiones desfasadas de programas de contabilidad, de diseño, de edición de vídeo o fotografía y hasta el propio paquete de Office.

Por otra parte, los nuevos periféricos (impresoras, mandos o teclados) no ofrecerán cobertura para una versión descatalogada de un sistema operativo. Y no solamente nos referimos a los que usan del estándar USB 3.0, más veloz que el anterior, los otros también podrán ver como sus 'drivers' se quedan desfasados.

Una experiencia obsoleta

Ya tienes varios consejos para aguantar con tu PC tal y como está hasta que te decidas dar el salto a un sistema operativo más nuevo: ten en cuenta que puedes usar el modo XP en Windows 7 y 8 para ir adaptándote a ellos (aunque este modo se queda también sin soporte el 8 de abril).

No vamos a obligarte a que des el salto de un sistema que, pese a su antigüedad, no podemos calificarle como “residual” (30% de usuarios frente a menos de 10% de W8), pero XP es un sistema que no está adaptado a las amenazas informáticas actuales y mucho menos a la experiencia táctil que proponen dispositivos como Surface de Microsoft.

Seguramente, haya algunas cosas que eches de menos de tu amigo XP, pero comprarte un ordenador nuevo (Windows 8 necesita, al menos de 1 GB de RAM para arrancar) es mucho más barato proporcionalmente que hace más de una década, cuando adquiriste tu viejo ordenador.

"Si sigues usando Windows XP una vez finalice el soporte técnico, tu equipo seguirá funcionando, pero podría ser más vulnerable a los riesgos de seguridad y a los virus. Además, a medida que aumente el número de fabricantes de hardware y software que optimizan sus productos para las versiones más recientes de Windows, cabe esperar que aumente también el número de aplicaciones y dispositivos que no funcionan con Windows XP", reiteran desde la página oficial Microsoft.

Dicho de otra manera, el entierro de Windows XP convierte a tu viejo ordenador en un ataúd con enchufe.