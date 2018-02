Roaming para todos: ¿cuánto pagarás ahora cuando llames desde el extranjero?

Es uno de los infiernos cuando viajamos por el extranjero y -fíjate tú qué capricho- queremos usar nuestro móvil: nuestra factura puede condenarnos a una inminente ruina a final de mes. Porque, a pesar de que el uso del teléfono (sobre todo desde la llegada de los smartphones) también está presente en nuestras vacaciones en el extranjero, lo de poder afrontar las tarifas de uso fuera de nuestro país (roaming) sigue siendo un verdadero infierno.

Y es que, aunque hay una serie de trucos para pagar menos, estos no están al alcance informativo del usuario medio, que queda condenado a no usar apenas su teléfono mientras esté fuera de nuestro país si no quiere verse acompañado del cobrador del frac ad infinitum.

Bajada del 55% en consumo de datos

O al menos, así era hasta ahora. Desde el pasado 1 de julio, las tarifas de roaming son mucho (pero que mucho) más accesibles para el usuario medio, al menos dentro de los países de la Unión Europea. El descuento se nota, por ejemplo, en la realización de llamadas. Si en 2012 pagábamos 29 céntimos por cada minuto de llamada, a partir de este verano el precio es de 19 céntimos.

Pero la mayor subida se produce, de lejos, en el consumo de datos de internet. Así, mientras en 2012 pagábamos la friolera de 70 céntimos por cada MB consumido, el precio actual ha bajado hasta los 20 céntimos. Un precio que, aunque sigue siendo medianamente alto, supone una considerable bajada, motivada por el hecho de que los usuarios recurren cada vez menos a las tradicionales llamadas y más al correo electrónico, a las redes sociales o a la comunicación mediante aplicaciones de mensajería instantánea.

Una ventaja también para las operadoras

En principio, esta sustancial bajada de tarifas podría verse como un serio perjuicio para las operadoras. Y es que, si el precio baja, cabría pensar en un descenso drástico de los ingresos por parte de las operadoras, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la intensa afluencia de turistas que llegan cada verano a países como España.

Sin embargo, la ecuación no es tan sencilla. Desde las asociaciones de consumidores siempre se ha reivindicado la bajada de tarifas amparándose en un argumento que ha cobrado fuerza: si el roaming no es accesible, da igual que sea más o menos caro: la gente, sencillamente, no lo usará. Entre los altos precios y la creciente posibilidad de encontrar Wifis gratuitas (en hoteles, restaurantes, sitios públicos...), es de lógica pensar que los usuarios apenas recurrimos al roaming cuando estamos fuera de nuestro país, salvo en contadísimas ocasiones.

Además, desde las asociaciones de consumidores también defienden que el precio de las tarifas desembocará precisamente en un repunte del consumo. Porque si el roaming es caro, nadie lo usará, pero, ¿y si tiene un precio accesible? En ese caso, parece más lógico pensar que los usuarios recurran a él con mayor frecuencia y, por tanto, hagan un mayor gasto.