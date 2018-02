Los nuevos dominios con los que Google quiere ganar millones

Google, ahora dentro de algo más grande llamado Alphabet, batió todos los récords en febrero de 2015 cuando compró a ICANN todos los dominios .app. Dicha adquisición le permitía poder vender todos aquellos nombres, denominaciones o marcas vinculadas a una aplicación móvil, el homólogo de los punto com.

Ahora, la extensión .app está en lo que se denomina ‘fase root’, periodo previo al lanzamiento de la extensión para que las marcas -o cualquiera- pueda comprar y registrar dichos dominios.

¿CandyCrush.app? ¿PokemonGo.app?

Porque el creador del sistema operativo Android, el dueño de la Google Play, el megabuscador que ordena las búsquedas de internet, ahora también controla la compraventa de esos nuevos dominios de nivel superior.

No solo .app, también las extensiones .meme, .how, .fly, .new, .mov o .eat, buena muestra de por dónde irá su negocio paralelo. Porque Google Registry puede ser uno de sus nuevos filones de ingresos.

Las empresas vendedoras de dominios y/o responsables de la imagen online de las marcas implicadas están pendientes de que se activen las extensiones más sensibles para su actividad. Nadie querría quedarse sin el nombre referente a este nuevo dominio.

Sin embargo, el foco de atención está en los mencionados nombres .app, cuando esta extensión pase de la siguiente pantalla, salga de la fase root, y la ICANN –máxima autoridad de dominios- permita que Google puedan empezar las ventas como registrador absoluto, en régimen de monopolio.

Es el pistoletazo de salida para que las marcas notorias tengan un periodo de gracia (‘sunrise period’) para reservar con exclusividad sudominio.app.

Luego, si los dueños de las aplicaciones desestiman la adquisición, el megabuscador liberará la extensión para que cualquiera, incluido los domainers –especuladores de dominios- pueda realizar la compra y el registro de propiedad.

Únicamente, con este dominio de nivel superior para aplicaciones móviles, el megabuscador puede facturar millones, con solo amortizarlo con un porcentaje amplio de su Google Play, su tienda de aplicaciones Android.

Comenzará así lo que en el sector ya se llama ‘operación dominio’ de Google. Recordemos que la multinacional tecnológica batió todos los récords con la adquisición del nivel superior .app por 25 millones de dólares a la ICANN.

Esa compra dejó de nuevo boquiabiertos a los expertos que se habían asombrado cuando vieron los 5 millones y 2,2 millones de dólares que abonó Amazon por la gestión de .buy o .spot, respectivamente.

Como todo récord deportivo, cada año que pasa, siempre hay un nuevo medallista, y Google se ha bajado de uno de los escalones del podio a costa del dominio .shop.

Aunque el sector de aplicaciones móviles está muy atento al futuro lanzamiento inminente de los nombres . app, uno de los más lucrativos en previsiones de facturación para la filial de Google encargada del registro de dominios.

Solo hay que recordar que algunas estimaciones aseguran que en Google Play existen al menos 1,43 millones de apps que ruedan en Android.

Una cifra a la que habría que sumarle otras 1,2 millones bajo iOS en la App Store (Apple) –segunda tienda en importancia- y sin contar las que se distribuyen en Amazon o en Microsoft Store.