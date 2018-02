El manual de la ‘cultura maker para dummies’

La puerta de entrada asusta cuando lo que hay detrás parece inalcanzable. Pero los sustos son innecesarios. También sucede en los centros de fabricación digital. Las impresoras 3D, las fresadoras o las cortadoras láser parecen máquinas indescifrables que solo atienden a las órdenes de los más 'nerdi'. Pero esta idea también es innecesaria. La complejidad se derrumba ante una buena explicación y eso es lo que se han propuesto hacer los miembros de Makespace Madrid con la edición de un 'Manual de Supervivencia Maker'.

“Nos dimos cuenta de que, aunque hay bastante información sobre la cultura 'maker', está muy dispersa”, explica César García, cofundador de Makespace Madrid. “Es importante que una persona pueda empezar a hacer algo por sí misma. La intención de este manual es ayudarle a esa primera toma de contacto y a que pueda dar sus primeros pasos en la fabricación digital”.

El libro, que ahora busca financiación en Goteo, estará formado por una serie de fichas que describen las tecnologías más comunes de fabricación digital y los conocimientos básicos para empezar a utilizarlas. “Pensamos que debe tener un formato más ligero que un libro. Presentarlo en fichas, como si fueran recetas de cocina, produce menos miedo. Eso ayuda a que se despierte el interés. Además, las personas que empiezan aún no tienen soltura para buscar en internet tutoriales y la información que necesitan para comenzar a hacer cosas”, explica.

El manual se plantea como una documentación destinada a “introducir a la gente en el mundo del hacer y el prototipado rápido, utilizando tecnologías abiertas, como Arduino”.

En el manual se incluirán también fichas que presenten otros centros de fabricación digital para dar a conocer otros espacios y proyectos que se están haciendo en más lugares. Y, aunque la idea del manual surja del Makespace Madrid, César García dice que el resto de centros de cultura 'maker' están invitados a participar en los contenidos.

García, informático y experto en fabricación digital, asegura que una de las “principales barreras” que encuentran las personas interesadas es “el idioma”. Casi toda la literatura y los contenidos audiovisuales están en inglés. “Eso suma una dificultad más a la hora de empezar a practicar con tecnologías que no conoces. Sobre todo, cuando aparecen palabras técnicas”.

El 'Manual de Supervivencia Maker' se plantea también como una especie de introducción o bienvenida cuando un individuo llega por primera vez a un centro de fabricación digital. “También resulta muy útil para nosotros. Es una información muy buena para que una persona pueda empezar a moverse con soltura por un espacio”.

César García piensa que un documento así cumple una función importante más: “Es una forma de dar visibilidad a lo que está haciendo mucha gente”, indica. “Es también una fuente de inspiración, una fuente de ideas... Y es una documentación para encontrar cosas fuera de lo convencional. En Makespace también hacemos proyectos artísticos. Queremos enseñar el amplio abanico de cosas que se están creando”.

El manual aparecerá en formato de libro electrónico y, posteriormente, en libro de papel bajo demanda. Pero eso es solo el punto de partida. Los miembros del Makespace que han ideado este proyecto planean celebrar encuentros online con expertos en cada tema. Estas reuniones serán grabadas y publicadas posteriormente para que el manual no quede reducido sólo la colección de fichas.

El manual es un proyecto colectivo en el que participarán todas las personas que quieran añadir información. “No es un libro de autor”, apunta García. “Lo haremos entre muchos y lo plantearemos como algo muy abierto y muy práctico”.

Dice César García que no han encontrado proyectos similares y por eso se han decidido a hacerlo ellos. La única inspiración es el libro 'Zero to maker: learn (just enough) to make (just about) anything', de David Lang. “La obra está basada en la documentación que reunió Lang para su proyecto de construir submarinos con Arduino”, cuenta. “Pudo publicarlo después de conseguir la financiación en Kickstarter y, más tarde, lo publicó la editorial Make en un libro físico”.

Sin miedo. Es tan fácil como decir: “Ábrete, Sésamo”. Más o menos.