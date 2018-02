Mandó urnas funerarias a inversores para que financiaran su 'startup'

CÓMO CREAR TU TESTAMENTO EN MENOS DE 10 MINUTOS

Eliam Medina, creador de Willing, un servicio de redacción de testamentos, intentó ser original a la hora de buscar financiación. Por ello, decidió mandar urnas funerarias a los miembros de 'The Y Combinator', una prestigiosa aceleradora de 'startups'. El objetivo era recordarles que la muerte estaba presente en la vida de todos. Medina tuvo la idea de Willing tras ayudar a una tía enferma a preparar su muerte