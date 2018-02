Jobandtalent, la 'startup' española que ha conseguido 35 millones de euros en diez meses

El mero hecho de que una empresa levante una ronda de financiación no tiene por qué ser ni positivo ni negativo en sí mismo. Porque, una vez conseguido el dinero, queda la tarea más difícil: saber gastárselo de manera conveniente para que el negocio crezca.

Sin embargo, cuando la compañía en cuestión es española, todos solemos pecar de esa especie de orgullo patrio que nos lleva al menos a alegrarnos de la noticia, sobre todo si se trata de uno de los proyectos que más expectativas está levantando en el ecosistema tecnológico del emprendimiento en nuestro país.

Nos referimos a Jobandtalent, una de las 'startups' españolas que más está llamando la atención a nivel europeo en estos momentos. Básicamente por dos motivos: en primer lugar, por el equipo que forma la compañía (plagado de 'exTuentis'), y en segundo, por la facilidad con la que este grupo de emprendedores está consiguiendo financiación para intentar llevar su 'startup' al siguiente nivel.

Y es que apenas han necesitado diez meses para convencer a sus accionistas de la necesidad de seguir invirtiendo en su compañía. En este tiempo, la 'startup' ha conseguido llevar a cabo dos millonarias rondas de financiación: una de 12 millones de euros en julio de 2014 y otra de otros 23 millones el pasado mes de mayo.

No busques trabajo, que el trabajo te busque a ti

La filosofía de Jobandtalent se resume en un eslogan: no te dediques a buscar trabajo, haz que el trabajo te busque a ti. Partiendo de esta idea, el equipo de la 'startup' asegura haber desarrollado un algoritmo para que sus usuarios encuentren trabajo de una manera medianamente sencilla e invirtiendo la fórmula tradicional de la búsqueda y selección de empleo.

Es cierto que, por ahora, los resultados de Jobandtalent parecen estar algo alejados de lo que la 'startup' promete: no sólo porque las ofertas de trabajo en su portal no es que abunden (algo que no es culpa suya, por supuesto), sino, sobre todo, porque por ahora no parece que dicho algoritmo esté consiguiendo los resultados deseables a la hora de que los usuarios encuentren su óptima oferta laboral.

Sin embargo, parece que Jobandtalent sigue teniendo (e incluso aumentando) el interés de sus accionistas. Y si a eso le sumamos el éxito que han tenido varios de sus fundadores en sus anteriores compañías, parece lógico pensar que, antes o después, podríamos ver significativos cambios en el portal que lo conviertan en una alternativa más atractiva de cara al usuario.

Los números de Jobandtalent

Por el momento, los datos relevantes que ofrece la plataforma son los siguientes:

1.- Tiene cinco millones de usuarios registrados.

2.- Su crecimiento está siendo bastante rápido: cada mes que pasa, el número de usuarios aumenta a razón de 450.000 nuevos.

3.- El porcentaje de éxito (es decir, de contratación) ronda el 10%, según la propia plataforma.

4.- El portal cuenta con cerca de 35.000 empresas inscritas como clientes con sus ofertas de empleo.

5.- A diario gestionan más de 4.000 entrevistas de trabajo.

6.- El portal de internet tiene presencia en España, Reino Unido, México, Colombia y Chile.