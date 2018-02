Javier Martín: “El emprendimiento no acabará con el paro, pero quizá el autoempleo sí”

Su blog es uno de los más leídos en el sector de los negocios en internet. Además, es uno de los fundadores de Iniciador, una de las iniciativas más importantes de España a la hora de fomentar los encuentros entre emprendedores y el networking. Ante la celebración el próximo 28 de noviembre del IV Congreso Iniciador, aprovechamos para charlar con Javier Martín sobre emprendimiento.

–Iniciador lleva varios años en liza. ¿Qué ha pasado en estos años?

–Muchísimas cosas. Muchas más de las que nos esperábamos cuando un grupo de emprendedores nos juntamos de forma casual y empezamos a compartir ideas y conocimientos. En estos años Iniciador se ha extendido por toda España, ha dado el salto internacional y hemos hecho otras muchas cosas como libros, eventos deportivos, etc.

–Habéis financiado el Congreso mediante crowdfunding. ¿Cómo ves la situación del crowdfunding?

–A mí, personalmente, me encanta. Lo utilicé para editar mi libro emprenderligero.com y el resultado ha sido muy positivo. Además, estoy siguiendo muy de cerca su uso en España por parte de los emprendedores y empiezan a salir noticias muy positivas al respecto.

–¿Es una burbuja alimentada por la crisis? ¿O seguirá aunque la crisis acabe?

–En Internet ya tuvimos una burbuja. Ahora todo es mucho más razonable y, sobre todo, no estamos viendo los excesos típicos de las burbujas. Creo que el crowdfunding ya es una opción real para financiar proyectos y que cada vez irá en aumento.

–A día de hoy, sirve para financiar proyectos pequeños, el crowdfunding para empresas todavía es muy incipiente. ¿Se consolidará esta práctica para la creación de empresas?

–Para empresas que ofrecen participación accionarial a las personas que colaboran aún es algo incipiente, por ahora está funcionando mejor para la preventa de productos creativos, culturales o

inventos. Pero estoy seguro de que también se podrá aplicar con éxito a las empresas.

–A finales del año pasado, tu empresa Social Media Factory fue vendida a Plenummedia (o, al menos, se integró con ella). Cuando alguien emprende, ¿lo hace pensando en vender? ¿O es algo circunstancial?

–En mi caso, yo no emprendo para vender la empresa. Pero es cierto que en ocasiones surgen oportunidades que no se pueden desaprovechar, sobre todo si quieres llegar a crear un proyecto relevante. En este caso fue la decisión principal para decidir vender la empresa.

–¿Servirá el emprendimiento online para remontar el desempleo? Las cifras dicen que el emprendimiento en internet no se caracteriza por crear mucho empleo que digamos. O, al menos, no al mismo ritmo al que se destruye el empleo offline...

–El emprendimiento probablemente no, pero quizá el autoempleo sí. Crear una empresa de éxito es realmente complicado y muy pocos lo consiguen, pero poder crear tu propio trabajo es algo cada vez más habitual que sí puede dar la oportunidad a mucha gente a salir del paro.

–Javier, raro es el mes que no sale un libro nuevo sobre emprendimiento. ¿No nos estamos poniendo un poco pesados?

–Si, el concepto del emprendimiento está demasiado de moda para mi gusto. Y nosotros, que ya llevamos mucho tiempo trabajando sobre ello, somos los primeros afectados, porque se nos mete a todos en el mismo saco. Los que se suben a la moda -como los políticos- para hacerse la foto con

los emprendedores están perjudicando mucho más que ayudando.

–¿Hay mucho gurupollas (como dice Alejandro Suárez) en esto del emprendimiento e internet?

–Algunos, como en todos sitios. Probablemente llamen bastante la atención, pero la gente no es tonta y sabe perfectamente cuándo alguien está intentando aprovecharse de una moda en beneficio propio.

–En mi entrevista a Ricardo Galli le conté la anécdota del amigo que me dijo que está hasta los cojones del tema de los emprendedores (“Estoy hasta los cojones del discurso del emprendimiento”). ¿Estás de acuerdo?

–No. Una cosa es que haya quien se esté aprovechando excesivamente del concepto del emprendimiento y otra muy diferente es que todo lo que se está haciendo esté ofreciendo oportunidades a muchos emprendedores para poder poner en marcha sus empresas con mayor facilidad o mejores garantías. Para mí, lo más importante es que cada vez hay más recursos que los emprendedores pueden aprovechar y que antes de la moda no estaban, por lo que bienvenidos sean. En todo caso, cuando un concepto se pone de moda siempre habrá gente que reniegue de él y aproveche para generar polémica con sus opiniones.

–Hace diez años, en España no se hablaba nada de emprendimiento. Ahora no se habla de otra cosa. ¿Somos un país de modas?

–Totalmente, para bien y para mal. Intento quedarme con la parte positiva y pensar que intentamos aprovechar las tendencias, aunque a veces somos nosotros mismos los que nos lo cargamos.

–¿Habrá ahora mismo mucha gente emprendiendo y corriendo como pollo sin cabeza?

–Seguro que sí. Sobre todo, porque se está animando a la gente a emprender, no a encontrar oportunidades de negocio.

–¿Se arruinará mucha de la gente que ahora mismo está emprendiendo?

–Para arruinarte tienes que invertir tu dinero, y no es muy habitual que los emprendedores asuman ese riesgo, sobre todo porque no suelen tener ahorros. En todo caso, creo que ahora hay bastante financiación y lo habitual es que el emprendedor arriesgue su tiempo y los inversores su dinero. En el caso de los inversores, no creo que ninguno esté invirtiendo una parte importante de su patrimonio en proyectos de emprendedores. La mayoría lo hace para diversificar.

–¿Puede llegar a provocar cierto hartazgo social el discurso del emprendimiento?

–Sí. Al menos en los que llevamos mucho tiempo en esto. Los que acaban de llegar probablemente estén encantados.

–¿Qué papel juegan los políticos en el posible hartazgo del discurso?

–Son unos de los principales culpables, porque son los que más se están intentando aprovechar de la motivación de la gente para emprender. Me asusta pensar que la principal motivación de los políticos para que la gente emprenda es que haya más gente pagando impuestos, y que digan que para salir del paro, la gente tiene que emprender. Para emprender hay que encontrar oportunidades y tiene que haber un mercado receptivo para las ideas de los emprendedores. Y ahí los políticos no están haciendo nada. Lo que los emprendedores esperamos de los políticos es que nos dejen trabajar, que no tengamos que pagar impuestos desde el primer día aunque no estemos facturando. No todos los políticos son iguales, me he encontrado con algunos que realmente quieren hacer bien las cosas, pero, por desgracia, son la excepción.

–Si tuvieses que montar una empresa mañana por la mañana, ¿de qué sería?

–De cuantificación. Es una de las grandes tendencias en este momento y lo que hace es unir la tecnología y la salud para ayudarnos a mejorar en nuestra vida a nivel de forma física, alimentación, evitar posibles enfermedades, etc. Gracias a los móviles, cada vez surgirán más opciones donde la tecnología ayudará a las personas a vivir mejor.