Inveready o cómo vender acciones de cinco empresas tecnológicas en menos de un año

Si la labor de un emprendedor ya es complicada, la de un inversor -aunque distinta- no se le queda muy atrás. Cuando alguien invierte en una empresa, son muchas las preguntas que le vienen a la cabeza: ¿Será un buen negocio? ¿O me habrán engañado? ¿Irá bien la empresa? ¿Lograré desinvertir en ella vendiendo mis acciones? ¿O me las tendré que comer con patatas?

En nuestro país hay un fondo de inversión que puede presumir de que este año las cosas le hayan salido muy, pero que muy bien. Se trata de Inveready, un fondo especializado en compañías de perfil tecnológico que cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y San Francisco y que, en este 2013, ha hecho desinversiones en cinco de sus empresas participadas.

Lucierna, comprada por SmartBear

La última buena noticia procede de Lucierna, una compañía de desarrollo de herramientas para el desarrollo, test y rendimiento de software y de herramientas de monitorización. Recientemente, la empresa ha sido comprada por SmartBear, que incorporará a sus servicios la solución de APM (Aplication Performance Management) desarrollada por Lucierna.

La compañía, fundada en 2010 en Barcelona, recibió a Inveready entre sus inversores 2011. Junto a este y otros inversores, la compañía había conseguido hasta el momento hacerse con clientes como Toyota, Telecom Italia, Banque Internationale Luxembourg, Vodafone, Gas Natural y Telecom Argentina, entre otros.

Cinco desinversiones en todo 2013

Pero Lucierna no ha sido la única desinversión de Inveready a lo largo de 2013. Uno de los casos más famosos es el de Indysis, una empresa liderada por la sevillana Pilar Manchón que desarrolla tecnología basada en sistemas de diálogo, uniendo inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural y ciencia cognitiva. Esto les permite ofrecer soluciones de calidad en torno a la interacción de los usuarios con los sistemas informáticos. Indysis fu adquirida este año por Intel.

Otra desinversión llegó de la mano de PasswordBank, una compañía de seguridad desarrolladora de productos que solucionan el problema de la identificación de usuarios SSO (Single Sign On) y la gestión de accesos. Creada en 2008 en Barcelona por Roger Casals, PasswordBank fue comprada recientemente por Symantec.

También hubo salida de capital en 3scale Networks, una empresa de gestión de APIs en la que el fondo estaba desde 2010. En este caso la desinversión de Inveready no fue total, sino parcial, ya que vendió un tercio de su accionariado para permitir la entrada de los fondos norteamericanos de capital riesgo Costanoa Ventures y Javelin Ventures, que pagaron 4 millones de dólares por formar parte del nuevo reparto accionarial.

La quinta desinversión, también destacada, se produjo nada menos que en el seno de Softonic, una de las empresas españolas con más éxito a nivel internacional. Del mismo modo que en el caso de 3scale, la desinversión de Inveready en Softonic no fue total, sino parcial, vendiendo una parte de sus participaciones para dar entrada a nuevos accionistas.