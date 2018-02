Google, Facebook o Apple: dime cómo se llaman tus salas de reuniones y te diré cómo es su empresa

Como parte de los movimientos para cambiar la imagen de su compañía, los responsables de Uber han anunciado recientemente que su famosa War Room (Sala de Guerra) -la habitación al estilo de un centro de mando desde la que Travis Kalanick, su polémico fundador, afrontaba las situaciones más difíciles (como las batallas contra el gremio de taxistas)- cambia de nombre y pasa a denominarse Peace Room (Sala de Paz). Porque, como afirmaba Arianna Huffington, integrante de la junta de accionistas, "la paz es mucho más productiva y sostenible que la guerra".

Esto, que podría parecer un gesto o una decisión de cara a la galería, en realidad puede tener mayor significado y convertirse en un verdadero motor de cambio para la cultura corporativa de la empresa, antes basada en la competitividad a toda costa y en los resultados a cualquier precio. De hecho, aunque aparentemente trivial, un detalle como la denominación de las salas de reuniones de una compañía tecnológica puede decir mucho sobre su filosofía, sobre todo a sus propios empleados.

No hay más que comprobar la importancia que todos o casi todos los gigantes del sector otorgan a estos nombres para comprobar lo mucho que pueden llegar a revelar sobre sus procesos internos.

Facebook

La red social por excelencia es quizá el mejor ejemplo de esta relevancia. En la empresa que capitanea Mark Zuckerberg, todas las salas de reuniones se bautizan tras consultar a los empleados en dos fases: primero para decidir la temática de un grupo de habitaciones y, después, para votar las denominaciones concretas.

Así, algunas toman su nombre de 'memes' populares en la Red (como Bubb Rubb, Rickroll o Dramatic Chipmunk), otras de una mezcla entre artistas o grupos de música y acrónimos relacionados con la tecnología (como The SMShing Pumpkins, 50 CentOS o Alicia Keylogger), algunas de la fusión entre 'Star Wars' y diferentes bebidas (Jar Jar Drinks, Darth Jager, Brewbacca) y unas cuantas, quizá las más sarcásticas, de lo que los trabajadores de Facebook consideran malas ideas (como Windows Vista, Correr con Tijeras o Pelear con Chuck Norris).

Una de las salas de Facebook que mezclan en su denominación Star Wars con bebidas | Facebook

Google

En el todopoderoso buscador, cuyas sedes son enormes, las salas de reuniones también se agrupan en temáticas, pero buscando, además del humor, la simplicidad y la utilidad a la hora de orientarse. Así por ejemplo, en la sede de Nueva York las habitaciones reciben nombres relacionados con la propia ciudad (City Hall, Radio City, Great Lawn, Washington Heights, George Washington Bridge), que sirven al trabajador para saber si están al norte, al sur, al este o al oeste.

Otra serie de salas se ha bautizado con los nombres de las estaciones del año (Winter, Summer, Spring, Fall) o conceptos relacionados con la meteorología (Snowball, Sand Castle, Winterfell...), de tal forma que uno sabe al dirigirse a ellas si tiene que andar hacia el frío o el calor. Además, la decoración de estos cuartos va en consonancia con su nombre, de tal forma que en la pared de Mojito hay por ejemplo una receta para preparar esta bebida.

Twitter y LinkedIn

En las sede de la plataforma de los 140 caracteres las temáticas buscan combinar el tono distendido y creativo propio de este tipo de empresas con los homenajes a la ciudad de San Francisco (Golden Gate, Coastal Trail, Bill Graham, The Warfield…), o al pájaro que protagoniza el logo de la compañía (Canary, Raven, Falcon, Seagull...)

La pertenencia a una comunidad también es importante en la red social para profesionales, cuyas salas de reuniones toman su nombre de vecindarios del Área de la Bahía de San Francisco (Alamo Square, Corona Heights, Golden Gate, Twin Peaks...), cafeterías o bares de la ciudad (Blue Bottle, Flywheel, Horshoe Tavern, Dogpatch...), escritores célebres de la región (Ginsberg, Brown, Kerouac, Keysey...) o eventos que allí se celebran (Bay to Breakers, Pillow Fight, SantaCon, Sketchfest...)

Pero incluso en una plataforma tan seria hay hueco para la diversión y algunas salas están nombradas en honor a videojuegos famosos ('Call of duty: AW', 'Defiance', 'Godzilla: Unleashed', 'Tony Hawk’s pro skater'…)

SpaceX y Apple

Muy en concordancia con la misión de esta empresa del visionario Elon Musk, que pretende fabricar cohetes reutilizables y llevarnos al espacio cual turistas, las salas de reuniones de SpaceX toman su nombre de genios de la ciencia que llevaron el conocimiento humano un paso más allá (Albert Einstein, Nikola Tesla…), y sobre todo de astronautas e investigadores vinculados con la exploración del espacio (Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Johannes Kepler…)

Oficinas de SpaceX | SpaceX

En el caso de Apple, como todo lo que tiene que ver con la firma de la manzana mordida, los nombres de las salas de reuniones están rodeados por un tupido velo de secretismo. Se cree que algunos hacen referencia a las áreas del Magic Kingdom de Disney, como Adventureland, Frontierland, Tomorrowland o Fantasyland, y que es así por decisión del mismísimo Steve Jobs. ¿Será verdad? Como tantas cosas de esta compañía, muy pocos son los que lo saben.

Yahoo! y Airbnb

En el antaño peso pesado de internet y gigante de la industria del entretenimiento, las salas de reuniones toman su nombre de películas, series de televisión y obras de teatro producidas o ambientadas en Nueva York, la ciudad donde se encuentra la sede de la compañía. Desde 'Saturday night fever', 'Devil wears Prada' o 'Great Gatsby' hasta 'West side story' o 'Avenue Q', pasando por '30 Rock', 'Gossip girl' o 'Mad men'.

En el caso de los 'novatos' de Airbnb, las habitaciones donde se reúnen sus empleados se cuentan entre las más ingeniosas del sector. Cada una de ellas trata de imitar, desde su nombre hasta su decoración, la vivienda típica de alguna de las ciudades más representativas o impresionantes donde ha desembarcado la compañía. El objetivo, según el propio estudio a cargo del diseño, es “reflejar la expansión global de Airbnb”.

La sala de reuniones ambientada en la localidad italiana de Portici | David Elliott—Airbnb

Pinterest y Mozilla

También muy ingeniosas son las salas de reuniones de la red social Pinterest, que representan algunas de las principales obsesiones de sus usuarios como si fueran tableros llenos de imágenes sobre bebés hipster, bodas en la playa, bufandas infinitas o prendas de chambray (que son ejemplos reales). Así, los lugares donde se citan los trabajadores de la app reflejan las propias inquietudes de los entusiastas de la plataforma.

En el caso de la matriz de Mozilla usan un 'meme' de internet para cada letra del abecedario. Así se llaman las salas de reuniones de la planta principal de la sede de la empresa responsable del famoso navegador Firefox. Desde All Your Base a Zombocom, pasando por Peanut Butter Jelly, Icanhazcheezburger o Keyboard Cat. También hay cuatro habitaciones que toman su nombre de 'Star Trek' (Ten Forward, Warp Core, Holodeck y The Bridge).

En otra de las plantas, las denominaciones de los cuartos son acrónimos de uso generalizado en la Red (como LOL, IMHO, AFK, BRB o FUBAR). Además, en la antigua sede de la empresa se llamaban como etiquetas del lenguaje HTML, base de las páginas web (<strong>, <strike> y demás).