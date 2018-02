Google cumple quince años: un gigante en tiempo récord

Google cumple quince años convertida en una de las marcas de referencia del sector tecnológico. Y todo ha sucedido desde aquel día en que se fundó en un garaje que alquilaron sus dos fundadores, Sergey Brin y Larry Page. Un 27 de septiembre arrancaba su motor de búsqueda con un presupuesto de 100.000 dólares y en solamente en un año consiguieron 25 millones de dólares de beneficios. De ahí a la cima, catorce años de camino.

La clave del éxito es que en tiempo récord ha generado un ecosistema tecnológico que incluye dos sistemas operativos (Android y Chrome OS), los mapas y el correo electrónico más usados del mundo. Es además tu traductor, vende libros, películas y música, incursiona en el mundo de la televisión (Google TV), compite en las redes sociales (Google+) y blogs (Blogger), y te ayuda a controlar el tráfico en la web (Analytics). Pero, sobre todo, genera la gran parte de sus ingresos por la publicidad. Mucha publicidad.

Lo de nacer en un garaje es algo que la compañía tiene en común con otros grandes como Microsoft, Apple o Youtube, esta última precisamente adquirida por Google en 2006. Lo de celebrar el cumpleaños sí ha sido más a un estilo propio: un 'doodle' con una piñata de caramelos. Y es que los 'doodle' son una buena muestra de la forma en la que la compañía interactúa con los usuarios: con creatividad que la gente valora, aunque a veces se separe del 'core' de su negocio.

Porque, ¿qué no puede hacer Google?, nos preguntamos en voz alta.

Una expansión rapidísima

La compañía de Page y Bryn superó rápidamente a competidores como Altavista o Yahoo, implementó su motor de búsqueda en el año 2000 y le incorporó la búsqueda de imágenes sólo un año después.

El correo electrónico Gmail nació en 2004, el mismo año que empiezan a darse los pasos necesarios para cartografiar todo el planeta gracias a Google Maps, un hito que ha provocado algún dolor de cabeza a competidores (como Apple) y en los tribunales.

Un año más tarde, en 2005, la empresa realizó una de las compras de las que más satisfechas se puede sentir: Android, que no se lanzó como sistema operativo hasta 2007 y que es actualmente el sistema operativo para móviles más usado del mundo. Android no se ha librado de problemas como la fragmentación de versiones, pero ha posibilitado impulsar su reinado en una época en la que internet es cada vez más móvil. Y, ahora mismo, cuenta no solamente con el 'software', sino también con el 'hardware', tras la adquisición de Motorola en 2011.

El navegador Chrome se estrenó en 2008 y en solamente cinco años ha conseguido superar a Internet Explorer y su principal alternativa, Firefox, siendo pionero en logros tan destacables como la navegación en “modo incógnito”. El éxito de la marca “Chrome” va a seguir extendiéndose, con la presencia del sistema operativo del mismo nombre desde 2011, o de dispositivos como el Chromecast, otro intento de Google por incursionar en el mundo de la televisión. Porque el futuro de Google ya está aquí...

Presente y futuro

El objetivo de Google en el presente inmediato está en devolvernos la mano que nuestro 'smartphone' nos ha robado, gracias a las Google Glass, las gafas de realidad aumentada que se espera que estén disponibles para el año que viene y que ofrecerán la posibilidad de hacer búsquedas, tomar fotos, grabar vídeos y coger llamadas.

Google tampoco deja de actualizar su buscador y, si hace unos meses realizó el cambio más profundo en su algoritmo en los últimos tres años, ahora está retocando su principal herramienta para celebrar su quince aniversario. La compañía va a integrar 'Knowledge Graph', una especie de buscador dentro del buscador, también en dispositivos móviles, con la intención de que nos ofrezca información más personalizada en nuestras búsquedas.

La compañía lleva también tres años metiéndose en el campo de los coches autónomos, que funcionan sin necesidad de conductor, un campo en el que todavía queda mucho camino por recorrer. Otros proyectos que se están desarrollando actualmente en Mountain View y que podemos destacar son Google Loon, que proporciona conexión a internet a sitios remotos mediante la conexión de globos aerostáticos, o Google Trekker, que proporciona imágenes en 360º en lugares de difícil acceso.

Podríamos disfrutar de más productos en fase beta si Google no hubiera decidido cerrar en 2011 'Google Labs', la web donde la compañía compartía muchos de los productos que tenía en desarrollo. Una pena, al igual que el cierre de otros servicios como 'Google Reader' y otros muchos que hacían las delicias de los usuarios.

Google y la justicia

Pero no todo en estos quince años ha sido un camino de rosas para la compañía, que se ha visto envuelta en muchos problemas judiciales y críticas por vulneración de la privacidad de los usuarios. La más grave y reciente viene por las revelaciones del 'caso Snowden', en el que se acusa a empresas como Google de haber ofrecido una “puerta de atrás” de acceso ilimitado a los datos de usuarios a la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos.

Pero no es el único caso que les ha granjeado críticas al gigante de internet. Por ejemplo, Alemania ha legislado para que las noticias de sus medios de comunicación no indexaran gratuitamente en Google News.

También ha habido denuncias por no respetar el mínimo legal de prueba en apps en Android, varios juicios por la recopilación de imágenes y el almacenamiento de redes Wi-Fi en Street View y también las críticas por la privacidad en Gmail o Chrome. En éste último caso destaca la denuncia que acusaba a Google de “abrir, leer y adquirir ilegalmente contenido privado de los emails” al insertar publicidad contextual. Google, que unificó la política de privacidad de todos sus productos en 2012, afirmó que no se podía esperar “total privacidad” al utilizar su servicio de correo electrónico.

De todas formas, estos litigios son lógicos cuando hablamos de compañías que quieren abarcar tanto, por lo que seguirán en el futuro: no hay más que ver las continuas denuncias por patentes o monopolio entre los gigantes de internet, el cerco que los gobiernos europeos quieren poner a su facturación en la UE o, en un terreno más cotidiano, las quejas por la supuesta invasión de la intimidad de sus nuevas Google Glass.