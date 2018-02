Diez webs (muy útiles) para gestionar tus facturas

Desde que el paró empezó a asolar España no sólo estamos experimentando un ascenso en el número de personas que deciden crear su propia empresa, sino también en el de las personas en paro que, ante las pocas perspectivas de conseguir un empleo, deciden creárselo a sí mismos y darse de alta como trabajadores por cuenta propia.

Si este es tu caso, tendrás muchos dolores de cabeza: encontrar tu modelo de negocio, buscar clientes, convencerlos, conseguir ingresos, llegar a fin de mes...

Sin embargo, hay otro dolor de cabeza con el que seguramente no hayas contado, pero que también te ocasionará más de un problema: hacer, ejecutar y gestionar todas tus facturas.

Aprende a gestionar tus facturas online

Si ese es tu caso, tenemos una buena noticia para ti: internet está lleno de webs que te van a permitir no sólo hacer tus facturas, sino también gestionarlas, saber cuáles has cobrado, cuáles no, cuáles tienes que mandar en otro momento... Y lo mejor de todo: son tremendamente sencillas.

Si quieres conocer algunas, aquí te traemos una lista de diez interesantes. Todas ofrecen casi los mismos servicios y funcionan prácticamente igual, basta con que reserves un rato y experimentes con varias de ellas hasta que encuentres tu favorita.

Sage One Seguramente una de las más conocidas. Es la iniciativa de la multinacional SAGE para que los pequeños y grandes emprendedores puedan gestionar sus facturas.

Pero si Sage One es la más conocida, seguramente FacturaGem sea una de las más populares de nuestro país. Si tanta gente lo usa, por algo será.

Junto a ellas existe Contasimple, que no sólo vas a poder gestionar tus facturas, sino también –y esto te va a gustar– calcular todos los impuestos que, como emprendedor, tienes que pagar.

Una de las mayores ventajas de Anfix, otra de las propuestas, es que no sólo puedes gestionar todo tu papeleo, sino que además, si tu gestor está también registrado en la plataforma, podrás mandarle toda la documentación para presentar todo a tiempo sin tener que moverte de la silla.

Por otra parte, ya sea con la app o desde la propia web, Factura Directa también te permite llevar a cabo todos los trámites necesarios para gestionar todas tus facturas de manera online. Lo mismo sucede en el caso de GesPymes, una herramienta ideal sobre todo para que las pymes puedan gestionar todo lo relativo a sus facturas.

Hay otra herramienta llamada SumaCRM que lleva poco tiempo funcionando, pero que también puede ser una buena alternativa. Además, si eres emprendedor seguro que te encanta el blog de su fundador, en el que va contando las evoluciones de la empresa. En el lado contrario está Ofipro, una de las más veteranas.

Quizá uno de los servicios más completos, aunque sea de las herramientas más desconocidas, es lo que ofrece Factusol, así que si estás empezando y quieres probar con algún programa, te interesa.

Por último Debitoor es otra herramienta ideal para aquellos emprendedores que sean excelentes en su trabajo pero que, como casi todos los que trabajamos por cuenta propia, sea un absoluto desastre a la hora de gestionar la burocracia.