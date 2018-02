Diez charlas de TEDx que deberías ver si eres emprendedor

¿Quién no conoce TEDx? En sus 30 años de historia, este evento se ha convertido en una auténtica referencia del conocimiento y la creatividad a nivel mundial. En sus charlas cabe de todo: negocios, tecnología, educación, política, psicología, superación, derechos humanos... Sin embargo, en los últimos años hay una tendencia especialmente frecuente en los eventos TEDx: el emprendimiento.

Si eres emprendedor (o estás sopesando serlo), te dejamos las que, a nuestro juicio, son las diez mejores charlas de TEDx en lo que a emprendimiento se refiere (y todas con subtítulos en español):

1.- Eduquemos a los niños para ser emprendedores – Cameron Herold.

Todos conocemos a niños que no atienden en clase, se aburren, a menudo discuten las teorías del profesor. Estos niños podrían ser unos gamberros... o unos genios en potencia. Esta es la teoría que defiende Cameron Herold, que apuesta por que, desde pequeños, eduquemos a los niños para que sean capaces de tirar de ingenio, talento y creatividad para llevar a cabo sus propios proyectos.

2.- El poder de los introvertidos – Susan Cain.

Siempre nos han vendido que en esta vida hay que ser sociable, tener trato con todo el mundo, llamar la atención, hacerse notar... Pero, ¿qué pasa con las personas introvertidas? ¿Tienen menos posibilidades? Susan Cain defiende justo lo contrario: las personas introvertidos tienen un tremendo potencial a la hora de poder desarrollar el éxito.

3.- ¿De dónde proceden las buenas ideas? - Steven Johnson.

Solemos pensar que las grandes ideas son fruto de la inspiración momentánea, de un flashazo que acecha nuestro cerebro en apenas un segundo. Sin embargo, para Steven Johnson, las grandes ideas tienen un proceso mental muy diferente ¿Alguna vez te has planteado cómo llega una buena idea a tu cabeza?

4.- ¿Cómo hacer que tus ideas tengan difusión? - Seth Godin.

En línea con la anterior. Quizá hayas tenido una buena idea, pero, ¿qué puedes hacer para conseguir que todo el mundo la conozca? En un mundo lleno de llamadas de atención e impactos publicitarios, ¿cómo conseguir que alguien le dedique un solo segundo a lo que estás haciendo? Seth Godin nos enseña cómo algunas buenas ideas consiguieron ser virales.

5.- Los ocho secretos del éxito – Richard St. John.

¿Te imaginas que alguien pudiese contarte los ocho secretos del éxito empresarial en apenas tres minutos y medio? El analista Richard St. John lo hace, gracias a que, durante años, entrevistó a más de 500 expertos de TEDx acerca de sus carreras profesionales. Sus conclusiones están en esta brevísima charla.

6.- ¿Por qué no vas a tener una gran carrera profesional? - Larry Smith.

¿Alguna vez te has planteado que si no tienes éxito profesional... es porque tú mismo te estás boicoteando? Larry Smith nos hace un recorrido a lo largo del camino de excusas, pretextos y engaños que nos ponemos a nosotros mismos para no prosperar profesionalmente.

7.- Prueba, error y el complejo de Dios – Tim Harford.

Una de las cosas que nos enseña la metodología 'lean startup' es que no tenemos que obsesionarnos con hacer la gran obra maestra a la primera. Tim Harford nos habla del valor del método científico (ensayo-error) para aplicarlo de manera ágil a nuestros proyectos.

8.- Los genios mortales de los cárteles de drogas – Rodrigo Canales.

Con frecuencia solemos imaginarnos los grandes cárteles de drogas como bandas de descerebrados cuyas ansias de matar acaban justificando cualquier cosa. Sin embargo, ¿alguna vez te has planteado los fuertes componentes de marca empresarial que poseen estas organizaciones criminales? Rodrigo Canales habla sobre algo que casi nadie se plantea, pero que parece bastante evidente.

9.- Lecciones empresariales... desde la cárcel – Jeff Smith.

Hace mucho tiempo, Jeff Smith pasó un año en la cárcel. Pensó que su día a día transcurriría entre personas no demasiado inteligentes que han cometido demasiados errores, pero quedó fascinado cuando descubrió las grandes mentes y los brillantes talentos que había entre aquellos muros. Una historia que no te puedes perder.

10.- Cómo convertir al estrés en tu amigo – Kelly McConigal.

Si has montado una empresa, seguramente el estrés sea el más incómodo de tus compañeros de viaje. Sin embargo, hay algunos trucos que no harán que el estrés desaparezca, pero sí que se ponga de tu parte. La psicóloga Kelly McConigal te los cuenta.