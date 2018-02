El creador de WhatsApp hace double check en la lista Forbes de multimillonarios

La vida actual de Jan Koum se asemejaría, como decimos, al inicio de la novela 'Ciencia Años de Soledad', de Gabriel García Márquez. De la nada de Kiev al todo de Silicom Valley; y, de ahí, quién sabe. Porque, si plagiamos dicho comienzo novelesco…

… muchos años después, mientras firmaba la venta de WhatsApp con Mark Zuckerberg, Jan Koum habría de recordar que a su compañero y cofundador de la compañía de mensajería móvil, Brian Acton, no lo quisieron contratar ni Facebook, ni en Twitter.

Facebook turned me down. It was a great opportunity to connect with some fantastic people. Looking forward to life's next adventure.