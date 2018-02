Si compras e-books en Amazon por Navidad, le estás regalando el IVA que tú sí pagas

Si has comprado cualquier producto en Amazon y logras que te envíen una factura -y no un recibí-, comprobarás que no te la emiten desde España, sino desde Luxemburgo, paraíso fiscal en el que el IVA general es del 15% -o del 3% en el caso específico de los e-books-, en lugar del 21% que tú pagas en España.

Es decir, en lo últimos años, si comprabas en Amazon, el precio del producto que adquirías venía con ese 21% de IVA incluido, pero la empresa de Jeff Bezos solo ingresaba en el gran ducado luxemburgués el mencionado 3% y se quedaban con el 18% restante como un ingreso que suma y sigue, dado que su domicilio fiscal era ése.

Así, la Hacienda española no veía un euro de IVA y tú como consumidor español le entregabas esa mínima parte a Luxemburgo y esa máxima a los balances de Amazon.

La multinacional de Jeff Bezos no era la única gran tecnológica que se aprovechaba del llamado ‘IVA sin fronteras’. Apple, también, dado que cuenta con una filial en el Gran Ducado o Google, que está ubicada en Irlanda.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2015, algunos servicios prestados por vía electrónica, como la compra de e-books, música u otro contenido digital, se grabarán por el IVA del país donde resida el consumidor, y no por el estado donde está domiciliada la empresa vendedora.

Por fin, una directiva europea, que llevaba años congelada, tiene ya un reglamento que hará que Amazon, Google o Apple, y el resto de multinacionales reubicadas en paraísos fiscales, paguen los impuestos indirectos en España.

A efectos del consumidor, este importe justo del IVA no debería acarrear un encarecimiento de los productos que adquiere en tiendas online. En el caso de los libros electrónicos, por ejemplo, están sujetos a un precio fijo (21% de IVA incluido) marcado por los editores.

Amazon los deberá vender al mismo importe, solo que ya no ingresará aquel 18% de diferencial que antes se quedaba como treta fiscal, ni le abonará a Luxemburgo su correspondiente 3%. Al contrario, la Hacienda española verá cómo tu compra reporta a las arcas del Estado español ese 21% de IVA que no veía ni por asomo.

En cuanto a la música y el resto de contenido digital, al no ser servicios obligados a un precio fijo, sino de mercado, habrá que ver si la tradicional política de bajos precios de Amazon hará que la multinacional asuma el IVA, lo repercuta al consumidor o renegocie con discográficas, productoras, etc.

Todo esto ocurrirá desde el 1 de enero de 2015. No obstante, antes de Noche Vieja, cada vez que compres en la tienda online de Jeff Bezos, haces dos regalos: uno, a la Hacienda de Luxemburgo; y, el segundo, a la cuenta de ingresos de Amazon. Lo mismo con el resto de tecnológicas del comercio electrónico que operan de manera similar.

Así, con las campanadas de Noche Vieja, se termina la barra libre del IVA sin fronteras. Año nuevo, IVA nuevo.