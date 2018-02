Cómo afecta la tasa Amazon a los precios de los e-books españoles

Desde el 1 de enero de 2015, cada vez que compres un libro electrónico, las multinacionales como Amazon o Apple están obligadas a facturarte el 21% de IVA español, y no el 3% que tributaban en Luxemburgo. Desplegamos preguntas y respuestas sobre el nuevo IVA digital y cómo afectará al precio de los e-books.

1.- ¿Qué es la tasa Amazon?

La mal llamada tasa Amazon ni es una tasa ni se aplica solo a Amazon. Se trata de la entrada en vigor del denominado reglamento sobre el IVA digital, que obliga a las multinacionales del comercio electrónico a facturar sus ventas con el IVA del país del comprador y no con aquel de su sede, como hacían antes del 1 de enero.

Si eres español, Amazon, Apple y demás tiendas online te deben incorporar en la factura de compra el 21% de IVA.

2.- ¿Por qué se aplica la tasa Amazon?

Para evitar que la Hacienda de los países de la Unión Europea pierdan ingresos por culpa de situaciones como la siguiente.

Muchas tiendas online se ubicaban en paraísos fiscales, como Luxemburgo -sede de Amazon o Apple- para lograr ventajas impositivas. ¿Cómo? Un comprador español pagaba un precio final con IVA incluido del 21%, pero Amazon le facturaba dicho importe, pero con el IVA luxemburgués, que es un porcentaje menor.

En el caso de los e-books, el consumidor español abonaba el precio (IVA del 21% incluido) por una novela digital, pero Amazon incorporaba a la factura el mismo precio final, pero cuadrando el 3% de IVA luxemburgués. El consumidor pagaba -y hoy paga- lo mismo, pero Amazon ganaba más.

Es decir, la Hacienda española no veía un euro. Y Amazon, del importe de venta del ebook, entregaba a las arcas de Luxemburgo el 3%. Sin embargo, el 18% restante -hasta el 21% de impuestos que debería recaudar España- se lo apropiaba como ingreso. Negocio redondo gracias a su domicilio fiscal.

3.- ¿El IVA de los e-books sube al 21% por culpa de la tasa Amazon?

No. Fue el Gobierno del Partido Popular quien subió el IVA español del 18% al 21% en 2012.

Los libros electrónicos se consideran un servicio –pagas por acceder a su lectura- y no un bien. Mientras que los libros impresos tienen IVA reducido al 4%, los e-books se graban con el tipo general (21%).

La aplicación de la tasa Amazon no eleva el IVA. Solo obliga a Amazon a que aplique dicho IVA si eres un cliente español; es decir, a no apropiarse de la diferencia entre el 21% español y el 3% luxemburgués, e ingresar la totalidad de los impuestos indirectos que pagan los consumidores según su país de residencia.

4.- ¿Los precios de los e-books subirán con la tasa Amazon?

El IVA no es un coste ni para el editor ni para Amazon: es un impuesto añadido al precio de un producto.

Los precios de los libros electrónicos no han subido desde que entró en vigor la tasa Amazon. Una vuelta por las librerías online lo constata. La novela digital de Rafael Chirbes, ‘En la Orilla’, por ejemplo, vale los mismos 14,24 euros en Casa del Libro (sita en España) que en Amazon.es (sita en Luxemburgo).

5.- ¿El impacto en el precio de los e-books con el IVA digital será igual en otros productos online?

El mercado del libro digital no funciona igual que la música o el cine online. En España, existe una ley de precio fijo para los libros impresos y digitales. Este precio fijo para cada título (novela, relatos, etc) lo establece el editor para toda la red de ventas; es decir, tanto para Amazon como para cualquier otra librería off u online.

Amazon no puede cambiar el precio de los e-books, porque no tiene potestad. De hecho, los libreros han demandado a la multinacional por intentar saltarse la ley.

El precio de un e-book es un precio de venta al público (PVP) con IVA incluido. Esto es, el editor marca, por ejemplo, 10 euros, y esos 10 euros que paga el consumidor incorporan ya precio e IVA. De ahí, libreros y tiendas online se llevan margen.

Dicho de otra manera, antes Amazon te facturaba 0,3 euros por el e-book (IVA luxemburgués) y se quedaba con la diferencia de 1,8 hasta los 2,1 euros del IVA español, que ahora sí está obligado a pagar.

El resto de productos culturales no están sujetos a precio fijo por ley. Con lo cual, en cada caso, empresa o industria, se verá poco a poco quién asume la pérdida de ingresos de Amazon y resto de tiendas online con sede en paraísos fiscales. Si Amazon, si sus proveedores o si ambos pactan trasladarlo al consumidor.

6.- ¿Quién pierde y quién gana con la aplicación del nuevo IVA digital?

Pierde Amazon, Apple y demás tiendas online ubicadas en paraísos fiscales europeos, que hasta ahora se aprovechaban de estos resquicios legales para contabilizar como ingresos lo que el consumidor pagaba como impuesto.

Ganan las Haciendas de cada país de la Unión Europea, porque contarán con más recursos para sus presupuestos (gastos sociales incluidos).

Salvo que sean un paraíso fiscal, claro. Si Amazon pierde, Luxemburgo, por ejemplo, también pierde. Se estima que este cambio legislativo restará 1.000 millones de euros al Gran Ducado y reportará 3.000 millones al resto de los países comunitarios.

7.- ¿Puede darse el caso teórico que el IVA de otro país sea más alto que el español y un libro electrónico le cueste más caro a un consumidor?

La respuesta a esta pregunta es otra pregunta. ¿Quién demonios querría comprar una novela digital en una de las filiales españolas de estas multinacionales a un precio más caro, en lugar de en su propio país?

Además, muchos e-books españoles pueden tener geoblocking, o bloqueo por países, una especie de aduana digital que impide la compra en mercados en los cuales el editor no tiene el derecho de explotación de la obra.

8.- ¿Amazon subirá el margen que les cobra a las editoriales para así compensar sus pérdidas por el IVA digital?

Amazon nunca responderá a esta pregunta.

9.- Si Amazon presiona para que se recorten márgenes, ¿las editoriales subirán los precios de los e-books?

Puede suceder, pero sería incomprensible. Amazon lleva cinco años en España presionando para que el sector editorial pase por el aro de los 9,99 euros por un e-book superventas. Todo editor sabe que no puede encarecer los libros electrónicos, ya que la tendencia es abaratarlos para “crear mercado” donde no hay demanda.

10.- ¿Pueden encarecerse los e-books justo ahora que entra en vigor la tasa Amazon?

Sí, pueden, porque es una decisión del editor para cada título. Sin embargo, la tasa Amazon no será la causa de dicha subida. Será una decisión empresarial de la editorial sobre cada e-book, no una consecuencia del nuevo IVA digital.

Y, ante dicha posibilidad, regresa, por favor, al párrafo de respuesta de la anterior pregunta.