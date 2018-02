Cinco cosas que echaremos de menos (y otras cinco que no) del legendario Windows XP

Lo echaremos de menos. Así en general, nos gustaba mucho este sistema operativo. Tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, como casi todos, pero cumplía perfectamente con su cometido. En 2007 llegó Windows Vista y renunciamos a cambiarnos: XP seguía siendo magnífico. En 2009, con Windows 7 en el mercado, el 97% de las empresas seguían utilizando la versión de 2001. Aún hoy, cuando ya no es capaz de ejecutar un porcentaje altísimo de los programas, Windows XP sigue siendo el corazón del 30% de los ordenadores personales.

Pero ha llegado la hora de la despedida. El 8 de abril dejará de tener soporte técnico y estará a merced de todo tipo de virus y ataques informáticos. Habrá quien se resista a actualizarlo, pero lo cierto es que a partir de esa fecha usar Windows XP será una auténtica temeridad y para nada aconsejable. Por eso tenemos que ser fuertes y decirle adiós, con una lagrimilla en el ojo y aprovechando para hacer memoria.

Habrá muchas cosas que echaremos de menos, pero también algunas que estaremos encantados de olvidar.

Cosas que echaremos de menos

Mi PC

La madre de todas las carpetas cambió de nombre cuando Windows Vista tomó la alternativa. Ahora se llama “Equipo”, que es un nombre infinitamente menos personal. ¿Cómo que “equipo”? Ni que fuera de uso colectivo... De eso nada. Que se entere todo el mundo: ¡este es mi ordenador! ¡Es Mi PC!

Los videojuegos....

El Solitario de Vista y Windows 7 es muy bonito, pero ya no es el Solitario. El de toda la vida, el clásico, el inimitable. Y lo mismo pasa con el Buscaminas. Si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? En fin... Si eres un romántico, puedes buscar las versiones de siempre en internet y descargarlas, pero nosotros no queremos que algún desconsiderado te acuse de pirata, así que aquí tienes un tutorial para recuperarlos por ti mismo. Eso sí, necesitarás un viejo PC con XP. Mira a ver si tienes uno guardado en el altillo.

… y en especial el Pinball

Que le laven la cara a los juegos pase, pero que se carguen uno de los más míticos es inadmisible. Y eso lo que hicieron con el Pinball. ¿Por qué? Al parecer porque el programa estaba escrito para máquinas de 32 bits y daba fallos en la versión de 64 bits de Windows Vista. Se plantearon arreglarlo, pero la empresa externa que lo había desarrollado no había comentado el código y era un galimatías, así que los ingenieros de Microsoft se decantaron por dejarlo fuera del nuevo sistema operativo. Al menos eso decían. Luego resultó que si lo descargabas por tu cuenta y lo instalabas en Vista o Windows 7 funcionaba perfectamente.

El viejo Movie Maker

El vídeo casero de las vacaciones, el de la fiesta de cumpleaños, el que le enviabas a tus amigos para transmitirles tu amor y tu absoluto desconocimiento de las herramientas informáticas... Cuántos buenos momentos nos ha dejado el Movie Maker. Ahora, en Windows 7, está el Live Movie Maker, pero no es lo mismo. Está muy capado y las posibilidades de crear algo verdaderamente abominable son muy reducidas (por ejemplo, no te deja desgraciar -ni arreglar- el audio). Lo de poner las cosas más fáciles siempre tiene sus contrapartidas. Afortunadamente, la versión antigua aún se puede descargar de forma totalmente legal.

El botoncito verde de Inicio

A algunos nos gustaba, aunque otros se empeñen en decir que era horrible. Maravillosamente horrible, diría el que suscribe. Allí empezaba todo, era el comienzo, el inicio, tal como rezaba el rótulo. Después tenías que atravesar un laberinto de menús y submenús hasta encontrar el programa deseado, pero el primer paso, la puerta de entrada, siempre estaba allí, con su chillón letrero reluciente. “Inicio”. Qué recuerdos...

Cosas que no echaremos de menos

Luna

Así se llamaba el estilo visual por defecto de Windows XP, disponible en tres colores: azul (lo normal), verde oliva y plateado. Las cosas como son: no era bonito. Estábamos acostumbrados y nos costó asumir que Aero, el 'theme' predefinido de Vista, le daba ochenta mil vueltas (vuelta arriba, vuelta abajo). Transparencias en las ventanas, transiciones animadas, el cambio de pestaña en 3D pulsando 'shift' mientras mantienes la tecla Windows... Pequeños detalles que marcan la diferencia.

Times New Roman

Ya nos hemos acostumbrado a que Calibri sea la tipografía por defecto de nuestro editor de textos y hemos olvidado (por fortuna) los tiempos en que era Times New Roman la que nos estaba esperando al abrir un documento nuevo en Word. El cambió fue polémico en su día y trajo consigo algunos problemas de compatibilidad (muy menores, pero somos unos auténticos quejicas).

Lo fácil que era instalar basura

Es indecible lo mucho que fastidia que un hermano manazas o tus pobres progenitores, que no tienen ni papa de informática, te llenen el ordenador de programas basura (incluso con sorpresa en forma de virus). En XP esto era lo más habitual del mundo. No es que en Vista y Windows 7 el problema se haya solventado totalmente, pero al menos ahora puedes crear una cuenta que no sea de administrador y exigir la contraseña (que solo deberías tener tú) a la hora de instalar un nuevo 'software'. Es lo que se denomina “Control de cuentas de usuario”.

“Windows necesita su permiso para continuar....” ¿Te suena esta frase? Pues es muy útil en las empresas, para que el empleado manazas no infecte por error a toda la oficina.

La vieja barra de tareas

Tiene sus admiradores, pero lo cierto es que era poco práctica. Cada programa en ejecución consumía una ingente cantidad de espacio en pantalla con aquellas pestañas tan anchas. El botón de “Inicio” sí lo echamos de menos, pero lo que estaba a su derecha no. En Vista y Windows 7 los accesos directos se crean solos para los programas más utilizados. En XP el procedimiento era bastante más tedioso.

Cancelar las tareas de la impresora: misión imposible

En XP tenías que pensártelo dos veces antes de mandar un documento a imprimir, porque luego no había vuelta atrás. El botón de “cancelar” fallaba más que una escopeta de feria. ¿Lo recuerdas?