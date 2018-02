De Chamberí a Alemania: la española Ticketea se lanza a conquistar Europa

Cuando uno monta un proyecto empresarial, nunca sabe qué va a pasar: ¿me irá bien la cosa? ¿Me irá mal? ¿Tardaré más de lo esperado en salir adelante? ¿Triunfaré? ¿Me arruinaré?

Precisamente esa incertidumbre es la que nos hace empatizar con casos de éxito. Sobre todo, cuando esos casos de éxito se van fraguando poco a poco, con el paso de los años y, sobre todo, con un esfuerzo máximo.

El caso de un éxito: Ticketea

Ese está siendo el caso de Javier Andrés, un emprendedor español que en 2009 abandonó la empresa digital en la que trabajaba para montar otro proyecto de internet. Javier empezó a ver que el sector de la venta de entradas online podía ser un buen nicho y, aunque en España ya había competencia más que solvente, decidió lanzarse para buscar su hueco. (Y vaya si lo encontró.)

A finales de año empezó a desarrollar el producto con la mera ayuda de un programador informático. Ni grandes plantillas, ni enormes presupuestos ni nada por el estilo: Javier y un informático. Fue a comienzos de 2010 cuando nuestro protagonista lanzó definitivamente su producto. Por aquel entonces apenas eran tres personas en el equipo, pero dieron el pistoletazo de salida a lo que hoy es Ticketea.

“Mi madre me decía: 'Pero... ¿cuánto tienes que vender para ganar dinero?'”

Los comienzos nunca son fáciles, y el caso de Javier no fue una excepción. Recuerda con humor nostálgico los pequeños éxitos de las primeras ventas: “Yo le decía a mi madre: '¡Hoy hemos vendido 20 entradas, estamos muy contentos!' Y ella me preguntaba: 'Pero... ¿y cuántas entradas tienes que vender para no perder dinero?' Y yo hacía el cálculo y le decía: 'Uf, mejor no te lo digo, porque te echarías a llorar'. Teníamos que multiplicar las ventas por 3.000”.

Porque montar tu proyecto en internet siempre es muy bonito, pero también muy lento. Quizá menos lento que montar algo fuera de internet, eso sí, pero lento al fin y al cabo. Sin embargo, el trabajo de Javier y su equipo fue, poco a poco, dando sus frutos, con lo que las ventas, los recursos y el propio equipo humano fueron creciendo.

De la precariedad a la rentabilidad

Sin embargo, hay un año clave en la toda esta historia. Se trata de 2012, el año en el que Ticketea alcanza definitivamente la rentabilidad. Apenas dos años y medio después de nacer, esta startup afincada en el madrileño barrio de Chamberí conseguía igualar ingresos y gastos y empezaba a ganar dinero, seguramente el momento más deseado por todo aquel que monta su empresita sin saber qué va a ser de ella.

Por aquel entonces las cifras ya eran más que buenas: Ticketea había congregado más de 15.000 eventos, había vendido nada menos que 550.000 entradas y ya contaba con más de 20 personas en la plantilla. Una clara señal de que se estaban haciendo las cosas bien, y aquello tuvo su recompensa: en 2013, la startup consiguió una inversión de capital de 3 millones de euros.

“Hemos invertido 0 euros en marketing”

Pero si conseguir ser rentables ya es un mérito per se, más aún lo era si analizamos la forma en que se consiguió: “Prácticamente habíamos hecho cero inversión en marketing. Había sido todo crecimiento orgánico por recomendaciones de gente que nos usaba, estaba contenta con nuestros servicios y nos recomendaba a otras personas”.

Con el tiempo, las cifras de Ticketea no han hecho más que mejorar. Con oficinas en Madrid, Barcelona y Londres, los números de esta startup española han ido creciendo paulatinamente hasta conseguir unos datos de los que poder presumir, como muestran sus últimas cifras, las de 2014, que evidencian la presencia de Ticketea a la hora de gestionar entradas de eventos en 20 países y realizar ventas en más de 120 países.

2015: ¡al abordaje de Europa!

Y si el pasado ya pintó bien, el presente y futuro inmediato pintan aún mejor. Y es que 2015 ha sido el año del desembarco de Ticketea en Alemania. Si en 2014 la compañía ya compró las plataformas Telémaco Sistemas y Telentrada, en 2015 ha atravesado la puerta germana haciéndose con TodayTickets, una compañía alemana de venta de entradas que permite posicionar a Ticketea aún más en el mercado alemán, donde ya operaba con sede física desde finales de 2014.

¿Y ahora qué? Habrá que ver la evolución de esta startup en Europa, pero una cosa parece clara: a día de hoy, la compañía poco o nada tiene que ver con ese minúsculo proyecto que comenzó a finales de 2009. En este caso, la aventura ha salido bien. Muy bien.