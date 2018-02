CEO, CIO, CFO... La sopa de siglas de las 'startups' traducida al castellano

Sepamos o no qué significa, todos hemos leído que Mark Zuckerberg es el CEO de Facebook, que Tim Cook fue el COO de Apple antes de llegar a lo más alto o que las pocas mujeres directivas que hay en tecnología son casi todas CMO.

Nos cuesta asociar estas siglas con la realidad que conocemos, con lo que vemos a diario en las empresas para las que trabajamos, pero no tiene por qué ser tan complicado. Echa un vistazo a esta guía y dile adiós a las dudas.

CEO (Chief Executive Officer)

Es el máximo responsable o líder de la empresa. A menudo ejerce esta función alguno de los fundadores (sobre todo en las startups con menos años de rodaje, aunque también en otras muy consolidadas como Facebook o Amazon), aunque también es común que un ejecutivo más capacitado o con más experiencia se ponga al frente de la compañía.

En Google, por ejemplo, han sucedido ambas cosas: primero ocuparon esta posición de forma conjunta Larry Page y Sergey Brin (los fundadores), después ficharon a Eric Schmidt (un histórico de la tecnología) y en la actualidad, con Alphabet, Page asume la responsabilidad en solitario.

Traducción: consejero delegado, director general o director ejecutivo, entre otras. No confundir con el presidente de la empresa ('chairman' o 'chairman of the board', designado por la junta de accionistas), aunque a veces ambos cargos sean asumidos por la misma persona –es el caso de Jeff Bezos en Amazon, por ejemplo-.

COO (Chief Operating Officer)

Es la mano derecha del CEO y a menudo está llamado a ser su sucesor al frente de la empresa. Se encarga del día a día de la gestión y la organización de la firma.

No siempre existe esta figura, aunque es cada vez más común y tecnológicas consolidadas como Facebook (seguro que te suena Sheryl Sandberg) le dan mucha importancia. El actual líder de Apple, Tim Cook, era el COO de la multinacional en tiempos de Steve Jobs.

Traducción: director de operaciones o jefe de operaciones.

CFO (Chief Financial Officer)

Es el tercero de los altos cargos de la empresa, a cargo de las finanzas. Sus responsabilidades suelen incluir, entre otras cosas, la planificación económica, controlar el presupuesto, conseguir financiación y supervisar la contabilidad.

Su rol cada día tiene más que ver con la gestión corporativa al más alto nivel, siendo uno de los principales asesores del CEO y colaborando muy estrechamente con el COO en los asuntos cotidianos. De hecho, bastantes CFO tienen un puesto en la junta de accionistas.

Traducción: director financiero.

CMO (Chief Marketing Officer)

Como su propio nombre indica, es el máximo responsable de las acciones de marketing de la compañía. Suele estar al frente de los equipos de ventas, publicidad, distribución, análisis de mercado y atención al cliente, entre otros. Es uno de los pocos puestos directivos tradicionalmente ocupados por mujeres.

Traducción: director de marketing.

CIO (Chief Information Officer)

Con los cargos técnicos empieza lo difícil, así que vamos a intentar simplificar al máximo. El CIO es el jefe de los informáticos, por así decirlo. Su misión es planificar la estrategia de la empresa en lo tocante a las nuevas tecnologías: adoptar determinadas herramientas o sistemas, dejar de lado otros, apostar o no por ciertas innovaciones...

Si hace falta un programa para que los trabajadores de la empresa puedan desarrollar mejor o más rápido sus tareas, es cosa suya.

Traducción: jefe de sistemas, director de sistemas, director de tecnologías de la información (TI), director de nuevas tecnologías...

CTO (Chief Technology Officer)

Por explicarlo de manera sencilla, es el jefe de los desarrolladores, el máximo encargado de diseñar y mejorar el producto o servicio que comercializa la empresa. Si el CIO se ocupaba de elegir las herramientas que utilizan los trabajadores, la función del CTO es crear soluciones nuevas para venderlas. Muchas veces también lidera la investigación, el I+D+i.

Sin embargo, no todas las empresas tienen ambas figuras ni las diferencian de igual modo. En algunas, sus tareas son asumidas por la misma persona, que puede recibir cualquiera de los dos títulos. Cuando son ejecutivos diferentes, quién está a las órdenes de quién también depende del caso: a veces son iguales y responden ante el COO y el CEO; otras veces, uno responde ante el otro.

Traducción: director técnico, directo de tecnología, jefe de desarrollo...

CISO (Chief Information Security Officer) / CSO (Chief Security Officer)

Te encontrarás con dos títulos diferentes, pero suelen hacer referencia al mismo cargo: el responsable de la ciberseguridad o seguridad informática de la compañía, es decir, la persona que se encarga de blindar los sistemas de la empresa contra las amenazas de la era digital.

Cuando existen dos cargos diferenciados, el CSO suele estar por encima en el organigrama y se centra más en la planificación y los aspectos de negocio. El CISO, en esos casos, suele ocuparse de la seguridad del día a día.

Traducción: responsable de seguridad, director de seguridad, director de seguridad de la información.

CLO (Chief Legal Officer)

El jefe de los abogados, por así decirlo. Máximo responsable del departamento jurídico de la empresa. En las tecnológicas, a menudo envueltas en polémicas por el carácter disruptivo de sus creaciones, son una figura fundamental y cada vez más mediática, ejerciendo de portavoces en asuntos de interés general relacionados con privacidad, economía colaborativa o propiedad intelectual, por citar solo algunos de los temas sensibles.

Si te suena el nombre de David Drummond, CLO de Google, será por el derecho al olvido o el controvertido canon AEDE, por ejemplo.

Traducción: director jurídico

Otros cargos relevantes

- CHRO (Chief Human Resources Officer), o jefe o director de recursos humanos, que se ocupa del personal de la empresa.

- CCO (Chief Communications Officer), o jefe o director de comunicación, encargado de la relación con los periodistas y medios.

- CDO (Chief Design Officer) o CCO (Chief Creative Officer), jefe de diseño o director creativo, que decide y armoniza el aspecto o la estética de los productos de la empresa y su marca. Hay algunos tan famosos e influyentes como Jonathan Ive en Apple.

- CDO (Chief Diversity Officer), o responsable de diversidad. De creación muy reciente, es quien se asegura de que las mujeres tengan una representación adecuada dentro de la empresa en un sector tan dominado por los hombres como la tecnología.

Como puede verse, algunos de los títulos comparten siglas. No obstante, la colisión es poco frecuente porque no todos los cargos existen en todas las empresas.

A la hora de adaptarlos y determinar sus funciones, esta guía puede utilizarse como referencia. Sin embargo, cada compañía es un mundo y debe ser analizada individualmente para encontrar la traducción perfecta al español.