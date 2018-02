Cabify rompe (aún más) la baraja: 'ficha' a taxistas y rebaja los precios en un 20%

Es una de las batallas más recientes dentro del sector de transportes: taxistas Vs. internet. A los taxistas de toda la vida no les hace ninguna gracia que ahora haya plataformas online que te permitan acceder a un coche con un chófer que no tenga la licencia que pagan ellos. Y opiniones hay de todos los gustos y colores, pero lo que parece evidente es que, en este embrollo, los taxistas llevan todas las de perder.

Fue hace apenas un mes cuando levantaron toda su indignación y la dirigieron, sobre todo, contra plataformas como Uber, que opera desde hace poco en Barcelona con algo menos de una decena de coches. Para los taxistas, las plataformas de este tipo son un claro ejemplo de intrusismo profesional y deben desaparecer, pero no parece que vayan a morir fácilmente. Al menos, no sin pelear.

Más de 150 taxistas se pasan a Cabify

Una de las que se ha propuesto plantear una dura batalla es la española Cabify, que también se encuentra en el disparadero de los taxistas, aunque no tanto como Uber, ya que los conductores de Cabify operan bajo licencia VTC (vehículos de transporte con conductor) de manera oficial. En cualquier caso, desde Cabify han decidido echar el resto. Y ya se sabe: si no puedes con tu enemigo... fíchalo.

Según la propia plataforma, más de 150 taxistas de Madrid se han dao de alta en su sistema para operar bajo su licencia y normas de actuación. Parece que, ante el previsible bajón que sufrirá el servicio de taxi tradicional más pronto que tarde, algunos de los conductores están preferiendo hacer la mudanza cuanto antes y no arriesgarse a querer cambiar de modelo de negocio cuando ya sea demasiado tarde.

Además, en Cabify preparan el desembarco y extensión de su servicio de taxi a otras ciudades españolas como Barcelona, Sevilla y Valencia, con lo que el número de taxistas interesados en su plataforma podría aumentar a un ritmo previsiblemente alto.

Descuentos de hasta el 20%

Por otro lado, han lanzado su servicio Cabify Lite, una opción que se suma al resto de sus modalidades y que, siempre según la compañía, cuesta hasta un 20% menos que el precio habitual de un taxi por realizar el mismo recorrido. Por ahora, el servicio Cabify Lite está disponible en ciudades como Madrid, Barcelona, A Coruña, Málaga, Bilbao, Vitoria, Santiago de Chile, Lima y México DF.

Habrá que esperar para ver de qué manera reacciona el sector del taxi tradicional a estos movimientos, pero una cosa parece clara: si las plataformas online tienen que morir, venderán muy cara su derrota.