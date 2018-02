BeMate: la competencia de airbnb es española (y de un hotelero)

Internet hace que todo 'salte' por los aires. Si ves que internet ya ha llegado a tu sector, olvídate de lo tradicional. Y si ves que aún no ha llegado pero podría llegar, que no te quepa duda: ganará la batalla.

Lo popularización de la Red ha revolucionado muchos de los grandes modelos de negocio en los que estaban asentados los sectores tradicionales. El mundo del taxi, los medios de comunicación, el comercio... casi no hay sector que no tenga que acabar rindiéndose al imperio de internet para seguir subsistiendo. Y el sector hotelero no es ninguna excepción, ya que últimamente anda muy descontento con alternativas como airbnb.

Room Mate: una cadena hotelera 'contra sí misma'

Y si airbnb está revolucionando el sector del alquiler vacacional, ¿qué debe hacer un hotel? Puede quejarse hasta el infinito, como hace la mayoría, o unirse al enemigo. Es lo que ha hecho el empresario español Kike Sarasola, propietario de la cadena Room Mate: lanzar BeMate, un portal de alquiler de casas y habitaciones entre particulares que funciona a nivel mundial.

Al igual que airbnb, BeMate pone en contacto a propietarios de inmuebles con usuarios que quieren alquilar, durante unos días, una vivienda o una habitación, que suelen ser servicios bastante más baratos que un hotel clásico. A cambio del servicio, BeMate cobra una comisión del 15% (10% al usuario y 5% al dueño de la vivienda).

La clave: todas las viviendas, cerca de un hotel Room Mate

BeMate funciona en 12 ciudades de todo el mundo, justo las 12 en las que hay hoteles de Room Mate. Y ahí está precisamente la clave, ya que todas las viviendas en alquiler están a un máximo de 15 minutos de un hotel de Sarasola. Con ello, Room Mate pretende que los usuarios de la vivienda alquilada accedan a varios de los servicios extraordinarios que ofrece la cadena: limpieza, recogida en el aeropuerto o tren, consigna...

Todo ello acaba configurando un curioso -e interesante- giro de Room Mate. Porque, si de todos modos los usuarios no van a ir a un hotel, ¿por qué no facilitarles el alquiler de un apartamento y, de paso, intentas ofrecerles servicios extraordinarios de tu cadena? Al fin y al cabo, se trata de una estrategia a tener en cuenta: que los usuarios se alejen de ti, pero no del todo.

¿Qué opinará el sector hotelero?

Ante esta iniciativa, cabe hacerse una pregunta: ¿qué opinará el sector hotelero de la estrambótica idea de Kike Sarasola? Si ya ven mal que la gente recurra a airbnb, ¿cómo verán la iniciativa de este colega? No parece que el sector vaya a reaccionar demasiado bien, sobre todo si tenemos en cuenta la diversidad de batallas legales que está emprendiendo contra airbnb y otras webs de alquiler vacacional.

Al final, ¿quién ganará? ¿Los modelos de negocio disruptivos o los intereses creados de cada sector? Gane quien gane, será interesarte observar las evoluciones de BeMate y, sobre todo, comprobar si alguna otra cadena hotelera apuesta por seguir sus pasos en ese sentido.