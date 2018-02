Amazon oferta trabajos basura para que hagas de robot por menos de un euro

Si quieres tener un empleo flexible, que te permita ganar un dinerito, trabajar desde casa o desde un cibercafé y que te paguen por objetivos o por horas, no lo dudes, hazte Turker.

Es sencillo. Tendrás que realizar tareas que podría ejecutar un software o un robot. Pero tú sales más barato. Por ejemplo, puedes marcar una zona determinada de una foto por 0,2 céntimos de dólar y chequear imágenes durante una hora hasta ganar dos dólares, por ejemplo.

Estas tareas se denominan HITs –en sus siglas en inglés-o Tareas de Inteligencia Humana, y las oferta… Amazon.

“Aunque la informática continúa mejorando, siguen existiendo actividades que los seres humanos pueden hacer de manera más eficaz que los ordenadores”, asegura la multinacional de Jeff Bezos en la web Amazon Mechanical Turk (AMT).

No en vano, AMT es un marketplace que conecta a empresas que buscan Turkers para este tipo de trabajos repetitivos y mecánicos, como analizar mil tuits sobre una campaña de publicidad, confirmar que lo que se dice en archivos de audio concuerda con su correspondiente texto, cotejar miles de referencias web de un amplio catálogo de productos, etc.

“Muchos Turkers eligen este tipo de profesión porque no pueden encontrar un buen trabajo o porque necesitan ingresos adicionales. Algunos trabajan desde sus casas, otros en circunstancias donde hacer Turking es una de las pocas opciones para ganar dinero”, explican David B. Martin y Benjamin Hanrahan, del Centro Europeo de Investigación de Xerox, coautores de una investigación sobre este mercado laboral tan oscuro.

Estos expertos aseguran que, por ejemplo, los 12.000 euros al año o los 5 euros la hora que aspiran a cobrar los trabajadores de Amazon Mechanical Turk pueden parecer poco en Europa, pero representa un salario alto, por ejemplo, en países como India.

En las conclusiones de dicha investigación, sorprende, además, una reveladora confesión de los Turkers entrevistados. Quieren que su trabajo siga bajo el anonimato y que ningún Gobierno regule este mercado laboral tan opaco.

“Amazon no es transparente y no detalla cómo funciona este marketplace, qué reglas lo rigen o realmente quién certifica la cualificación de un aspirante a Turkers”, expone David B. Martin.

Porque esto no te lo hemos contado. Para acceder a un trabajo como Turker es necesario pasar unas pruebas no remuneradas. Es decir, trabajas gratis para validar tu cualificación y rapidez. Luego, ya podrás realizar tus propios HITs. Pero no olvides preguntar si te pagarán en dinero (necesitarás una cuenta corriente en Estados Unidos) o mediante cheques regalo de Amazon.

Y ten en cuenta otro detalle. Como en los mejores empleos, también tendrás que saber inglés –los trabajos solo están en ese idioma- para poder optar alguna de las más de 400.000 ofertas que existen actualmente en Amazon Mechanical Turk.

“Tradicionalmente, las tareas de este tipo se han realizado al contratar un gran número de personal temporal (lo que consume mucho tiempo, es caro y difícil de escalar) o se han quedado sin hacer. Mechanical Turk tiene como objetivo que el acceso a la inteligencia humana sea sencillo, escalable y rentable”, añade Amazon en su web.

“Una de las dificultades a las que se enfrentan las empresas es tratar con los picos de demanda. Puede que deba validar 100.000 nuevas entradas de catálogo, y que solo tenga esa necesidad una vez al mes. Amazon Mechanical Turk le permite realizar fácilmente ese trabajo cuando lo necesite, sin la dificultad asociada con el escalado dinámico de su personal”, apostilla con eufemismos la multinacional.

Por cierto, la denominación Turker no es despectiva. Proviene de la época de Napoleón, cuando un supuesto autómata ganaba a la ajedrez a casi todos sus oponentes. Era un experto ajedrecista oculto en un armario contiguo.

De ahí proviene Turker o Turco, como así se llamaba el autómata con turbante. Hoy, aquel truco o engaño se ha convertido en la denominación de un trabajo basura.