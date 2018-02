Mangas de camisa, estatura media, cabeza rapada, cara angulosa y ojos azules. Este salmantino de 42 años es el máximo responsable de Flickr desde hace unos meses tras haber sido director de producto de Google. El salto lo ha propiciado Marissa Meyer, exdirectiva de Google y CEO de Yahoo desde hace un año. Ambos son parte del nuevo equipo gestor que intenta resucitar una compañía que no hace demasiado se suponía que iba a ser devorada por alguna de sus competidoras. Él se muestra confiado en que Meyer será capaz y apunta algunas líneas de futuro: consolidación de productos, diseño, usabilidad y facilidad de acceso. Y lo mismo para Flickr: le obsesiona tener un montón de fotos desperdigadas en varios dispositivos y no poder encontrar la que necesita.

Ahora la fotografía es su negocio, pero en su currículum hay de todo: fue inversor y presidente del consejo de administración de Tuenti hasta su venta a Telefónica, es socio fundador e importante accionista de Idealista, preside el consejo de administración de Bodaclick… “Los vínculos con España son complicados cuando estás a 9.000 kilómetros de distancia y a seis horas de franja horaria”, reconoce.

Desde 2007 vive en Silicon Valley y, pese al éxito allí, no descarta volver algún día, y se muestra crítico con el miedo a salir: “Intentar retener el talento para que no salga es un error estratégico”, dice. Cuenta que cuando llegó se contaban con los dedos de una mano los españoles, y ahora hay más de quinientos, a algunos de los cuales ha ayudado desde StepOne, uno de sus proyectos, creado para ayudar a la internacionalización de productos.

Por haber, en su pasado hay hasta un premio por ser la persona más influyente en la industria alimenticia estadounidense, otorgado cuando dirigía Zagat. Y justo ahí desgrana su primera idea: “Más que tener yo que ver con eso, es la tecnología, que otorga un enorme valor añadido al sector a la que se incorpora”. Lo dice despacio, repitiendo ideas, con una voz casi como susurrara.

Has hecho casi de todo ¿Se gestiona igual un buscador que un portal inmobiliario o uno de fotografía?

La esencia de la herramienta es la misma: el acceso democrático a la información y los procesos de reintermediación a través de la tecnología. Luego cada uno de estos negocios tiene sus peculiaridades, ordenar la información del mundo es diferente a establecer ratings para restaurantes o llevar sonrisas y flores a la gente, pero la esencia de hacerlos más eficientes a través de la tecnología es la misma.

Eres usuario de Flickr desde 2005, ¿quién era Bernardo entonces y quién es ahora?

Parece que a veces con la misma velocidad a la que avanza la tecnología también avanzan las carreras profesionales… Abrí la cuenta recomendado por mi socio Jesús Encinar, cuando estaba en Idealista. Recuerdo perfectamente la sensación que tuve en cuanto a descubrir un servicio donde por primera vez se podía almacenar tus fotos de forma segura y compartirlas de forma eficiente con controles de privacidad. Esto era antes de las redes sociales y de temas de privacidad, así que Flickr fue el primer producto que supo entender los desafíos del cloud computing o la privacidad antes de toda la explosión de estos conceptos.

Flickr triunfó en España hace algunos años, y muchos usuarios descontentos con la compra de Instagram por parte de Facebook esperan algo por parte vuestra ¿Qué pueden esperar?

Una de las grandes ventajas competitivas de instagram cuando nació fue adaptar el producto de forma muy sencilla a esta nueva forma de expresión

La fotografía es de los pocos productos que se está viendo afectada por la tecnología en sí misma. Los libros, los discos o las flores han cambiado poco: hace más eficiente su comercialización, pero no cambian como producto, y la fotografía sí. La gente ya no toma una fotografía para recordar un momento, sino que la convierte en un medio para expresar algo que antes se decía con palabras, y eso hace que las herramientas que se utilizan tengan que cambiar también.

Hay fotografías efímeras, que desaparecen a los veinte segundos de tomarse y cumplen su misión. Hay fotografías que están hechas para compartir un sentimiento a través de filtros, o de los hashtags... Los productos y servicios de fotografía tienen que entender esto, y creo que una de las grandes ventajas competitivas de Instagram cuando nació fue entender esto de forma rápida y adaptar el producto de forma muy sencilla a esta nueva forma de expresión.

Flickr fue el primer producto de fotografía digital dirigido a masas críticas de consumidores. Durante estos años no ha recibido muchos cambios, pero en el último año está entendiendo todos estos nuevos desafíos esenciales del mundo de la fotografía y estamos intentado incorporarlos al producto: un nuevo rediseño, un nuevo forma de compartir las fotografías, de desarrollar tu gráfico social… nuevos productos que estarán en el mercado muy pronto.

Pones dos ejemplos, filtros a lo Instagram y contenido efímero a lo Snapchat ¿Alguna de estas sendas interesa a Flickr?

Creo que hay una necesidad mucho más fundamental que estas soluciones específicas: dar consistencia a todas tus necesidades fotográficas, desde la consolidación de todas tus fotos independientemente del dispositivo donde se produzcan, su almacenamiento de una forma eficiente y fácil, el compartirlas estableciendo los niveles de privacidad que los usuarios quieren mantener, su consumo de una manera eficiente, incluso su monetización para los profesionales. Ningún servicio existente ahora mismo provee a los usuarios con una solución global, integrada en todos esos verticales de la fotografía.

Flickr es el único que está posicionado para poder dar una solución global. Hay mucha innovación, pero sigue habiendo muchísimas necesidades: yo sigo teniendo mis fotografías en cuatro o cinco dispositivos, móviles, el cloud computing, cámaras… y sigue siendo complicado buscar fotografías entre esas miles. Todos esos desafíos que siguen siendo mucho más fundamentales y básicos, y son los que estamos intentando entender en Flickr para dar una solución real a los usuarios.

Hablas de monetización: Instagram lo empieza a hacer con Facebook y Flickr hasta ahora lo hacía a través de Getty

Eso va a seguir siendo posible, y de hecho parte de nuestro compromiso es seguir siendo una plataforma que da soluciones a fotógrafos profesionales... sin olvidar que esa masa crítica que ha sido la columna vertebral de Flickr durante mucho tiempo está expandiéndose, convirtiéndonos no en una herramienta de recuerdo de momentos únicos, sino en un vehículo de expresión y comunicación entre los usuarios de internet

En cierto modo Flickr ya había conseguido eso, ser una gran base de datos… ¿incidiréis entonces en mejorar la búsqueda en ese repositorio?

Sigue habiendo necesidades muy evidentes en el mundo de la gestión del contenido fotográfico, como la dispersión del contenido en dispositivos varios y la búsqueda

Sin ninguna duda, como te decía antes sigue habiendo necesidades muy evidentes en el mundo de la gestión del contenido fotográfico, como la dispersión del contenido en dispositivos varios y la búsqueda. No sé tu caso, pero yo tengo en mi teléfono móvil miles de fotos y cada vez que quiero buscar una específica tengo que recordar cuándo la tomé, ir a ese momento, visualmente identificarla... ¿Porqué no buscar en tu contenido fotográfico de la misma forma que buscas en internet y en una fracción de segundo encontrar exactamente lo que buscas?.

Hablando de los cambios que ya tenéis en marcha, ¿porqué tendría que hacerme una cuenta Pro si dais gratis un terabyte de espacio?

Durante los próximos meses anunciaremos nuevos beneficios en la cuenta Pro: estará vinculada con algunos beneficios como mayor facilidad de uso y beneficios añadidos que anunciaremos cuando esté listo el producto. El consumo del contenido será mucho más fácil en general, y vamos a intentar aliviar todo lo que pueda añadirte un poco de función en ese consumo de fotografías.

Es decir, que además de la convergencia de las fotos de distinta procedencia, os centraréis en usabilidad y diseño

Sí, pero eso va a ser un estándar, en la línea de los cambios que hemos visto en los últimos meses. Recientemente hemos cambiado las página de detalle, que son la mitad de nuestras páginas vistas, obteniendo incrementos en la eficiencia de la gestión de hasta diez veces: ahora puedes volar en fracciones de segundo, ver un montón de fotos que antes tardaban muchísimo en cargarse en la página. Hay que recordar que Flickr tiene diez años, es un producto de internet que se hizo con código que a lo largo de los años ha necesitado actualizarse, adaptándose a las nuevas tendencias de internet, tanto en diseño como en usabilidad y performance.

Hay cambios en la compañía, en Yahoo, que ya se perciben: desde en el diseño hasta en compras como Tumblr. Pero hay una tendencia muy Google de unir servicios, como pasa con la app del tiempo que tenéis, que usa fotos de Flickr para ilustrar cada ciudad ¿Esa convergencia es casual?

Flickr tiene diez años, 80.000 millones de fotografías, es un producto que a lo largo de los años ha necesitado actualizarse

Tiene todo el sentido que cuando tu objetivo es hacer de los hábitos diarios de los usuarios un ejercicio fácil, agrable y divertido, que se usen todas las herramientas que tienen. Flickr tiene unos 80.000 millones de fotografías, probablemente uno de los bancos de imágenes más importantes y mejor editados por la comunidad que existen ahora mismo en internet. Tenía todo el sentido que si vas a utilizar unos fondos de fotografía, uses un producto que ya existe en casa. De hecho, la colaboración interna que existe en Yahoo! es uno de los cambios más importantes que trae este nuevo equipo gestor liderado por Marissa Meyer, y vamos a seguir viendo mucha más colaboración interna en este sentido.

De hecho Yahoo! parecía estar en subasta y ahora parece querer volver a remontar el vuelo ¿Qué más ha cambiado dentro con la llegada de la nueva gestión?

No estaba dentro en aquel momento, no te puedo decir cómo es el antes y el después, te puedo decir cómo es ahora. Y es una empresa comprometida con dar a los usuarios lo que necesitan, de ayudarles en sus hábitos diarios. Es una cultura tremendamente colaborativa. Una de las cosas que más me sorprendió de Yahoo! cuando entré a trabajar es lo dispuesta que está la gente a trabajar de forma continua entre distintos departamentos, entre distintos países, el amor por una marca consolidada con casi 18 años...

Yahoo! fue para mucha gente y en muchos sentidos el primer servicio de internet. Recuerdo que en 1999 y 2000 tenía prácticamente todo en Yahoo!: mi correo... Fue prácticamente pionero en el cloud computing, el consumo de noticias, incluso experimentos interesantísimos en televisión y contenidos. Creo que es perfectamente posible recuperar esa pasión por la innovación y por centrarnos en ofertar contenidos de valor añadido para los usuarios. Y por lo que estoy viendo está sucediendo en un tiempo bastante rápido

Definen a Meyer como una obsesiva de la perfección y la usabilidad, alguien con carisma y dureza para manejar el barco ¿Puede ella rescatar la empresa?

Marissa lo está demostrando. Lleva un año y algunos meses a la cabeza de Yahoo! y los cambios son evidentes, desde el foco en el usuario y en tener pocos productos pero buenos, la dinamización de la cultura interna, el compromiso con estar en la vanguardia en el desarrollo de los productos de consumo, adquisiciones importantes y un compromiso importante por traer talento. Destacaría que su estrategia es muy sencilla: ser capaces de desarrollar y construir productos que atraen el tráfico de usuarios y que acaba monetizándose de alguna manera. Y bueno, a sus 38 años lo hizo en Google y lo está haciendo ahora en Yahoo! Creo que es perfectamente posible.

¿Qué tiene en la mano, un lápiz o un látigo?

Marissa tiene… La verdad es que no suele tener nada en las manos, ella es más de usar la palabra, bastante bien de hecho.

¿Y tú?

Intento hacerlo también, he aprendido mucho de ella a lo largo de los siete últimos años... Pero destacaría fundamentalmente tener clara una estrategia en cuanto al producto y luego entender que eso lo tienen que hacer personas, y que la gestión de las personas es casi tan importante como la gestión de las cosas.

¿Ahora que eres de Yahoo! cerrarás tu cuenta de Gmail, o eso de besar el escudo es sólo para futbolistas?

Tengo mi cuenta de Yahoo! antes que la de Gmail y la he seguido usando durante todos estos años. Y pienso seguir utilizándola.