Programas para espiar conversaciones de Whatsapp: una estafa para sacarte dinero

La semana pasada te hablé de la existencia de softwares espía capaces de monitorizar teléfonos móviles y obtener información incluso de las aplicaciones que tienes instaladas, entre ellas Whatsapp. Pero tenían un serio problema, y era que su utilización es delito si tu objetivo es espiar y controlar a otra persona sin su autorización.

Hay veces que los usuarios buscan específicamente estas aplicaciones, investigan y se arriesgan a delinquir. Sus propósitos son más importantes que el medio para conseguirlos. Acceder a conversaciones ajenas es para ello, cuestión de "vida o muerte".

Otras veces, ciertas páginas web irrumpen en la Red a través de las Redes Sociales, y llegan a tener más de 2 millones de visitas en dos días. Se trata de páginas que te aseguran que puedes espiar whatsapp con tan sólo tres clicks: introducir el número de teléfono que quieres controlar, el país y presionar el enlace de "Descargar", así de fácil. Es el reclamo perfecto para atraer a millones de víctimas, tras estudiar las preferencias de las búsquedas de los usuarios en Google.

¿Y quién se cree que se puede espiar el whatsapp con tres clicks?

Muchas personas son las que caen en este fraude, atraídas por la necesidad imperiosa de saber qué verdades ocultan los teléfonos de otros. Los malos saben que todavía hay millones de usuarios incautos que, atraídos por nuestra innata curiosidad

, pagarían por estos servicios. Su táctica es la siguiente: le dan gran visibilidad a sus páginas reclamo con las palabras clave: WHATSAPP- GRATIS.

La información que ofrecen es escasa o nula y, por supuesto, no hablemos de términos y condiciones de uso o de privacidad. Únicamente, y de forma totalmente impulsiva, introduces el número de teléfono y…

Llegas hasta este tipo de webs siguiendo las migas de pan del camino

Cientos de links atrayentes publicados en redes sociales con palabras claves como espiar Whatsapp, espiar móviles, etc. se cruzan a diario en tu muro.

Estas webs de diseño básico no incorporan información que te pueda distraer de su objetivo, y casi te llevan directamente a introducir un número de teléfono o clicar el botón "descargar". En el código fuente (información necesaria para programar las webs) incorporan etiquetas (tags) a modo de palabras clave para aparecer en los primeros puestos de búsqueda: espiar Whatsapp gratis, espiar conversaciones, cómo hackear whatsapp, etc., tan referenciadas en Google que les hacen acumular millones de visitas ante la brutal demanda de estos "servicios". Sólo hay que ver los contadores de visitas que publican para hacerte creer que eres el 1.736.900 usuario que pasa por esa web, y no el único "incauto".

He estado estudiando la procedencia y legitimidad de algunas de estas webs utilizando múltiples herramientas de detección de archivos maliciosos y otras amenazas. En principio, aunque sus dominios (páginas webs) están alojados en servidores de procedencia desconocida, motivo por el cual su reputación no es fiable, no por ello quiere decir que contengan amenazas y que, por tanto, su intención sea instalarte un malware en tu ordenador. Tienen otro objetivo, al menos, las siguientes:

¿Cuáles son algunas de estas webs?

http://espiarwhatsapp.org/

Te ofrecen la posibilidad, con los sencillos pasos que se muestran en un tutorial, de introducir el número a espiar y el país. La pestaña de contacto está deshabilitada.

El vídeo tutorial contenía un link hacia una web de un servicio de pago de contratación de juegos y ocio.

http://espiarwhatsapp.es/

El servicio de esta web no puede ser más casposo y oscuro; ni tan siquiera ponen el servicio que ofertan. Únicamente publican un enlace que, supuestamente, te permitirá la descarga de tu software espía. Pues no, te conduce a una web de descarga de aplicaciones interactivas online mediante una suscripción a un servicio de sms Premium.

A continuación tienes más ejemplos gráficos con otras páginas. Al final de las composiciones podrás ver siempre el mismo resultado: suscripciones a servicios de mensajería sms premium. Si hay alguien que haya introducido tu número de teléfono con malas intenciones, ése puede ser uno de los motivos por el que de repente empiezas a recibir cargos procedentes de este tipo de servicios.

http://www.espiarconversacionesdewhatsapp.com/

http://hackearwhatsapp.com/

http://espiarwhatsapp.colfree.net/

Además, he de advertirte sobre los comentarios que puedas leer en estas webs sobre sus servicios. Pueden ser bots (robots), usuarios automáticos creados con perfiles falsos o posteados por el propio administrador de la web en los que se alabarán las magníficas utilidades de una aplicación inexistente.

Ojo también con los enlaces dentro de foros que llevan nombres similares a los que ya hemos visto. Pueden contener archivos maliciosos que, espero, serán bloqueados por tu antivirus como potencialmente indeseables si intentas su descarga.

¿Por qué siguen publicándose este tipo de webs si sabes que son un fraude? ¿Son rentables?

Mucho. Teniendo en cuenta que si en varios días una web de este tipo, que se elabora en unas horas, recibe más de 2 millones de visitas, y se suscriben alrededor de 10% de usuarios que la visitan, que pagan por este falso servicio de 3 a 5 euros que cuesta la suscripción, los beneficios son de unos 800.000 euros. Pongamos que sólo caen en estos un 1% de los visitantes; siguen siendo un negocio rentable, que ha generado 80.000 euros.

¿Por qué no llegan denuncias y quejas por este tipo de contenidos?

Si eres de los que pretende adquirir un programa espía con sólo tres clicks, y al final solo consigues pagar 3 o más euros por un servicio que no cumple ninguna de tus expectativas, ¿lo denunciarías? No, la cantidad es irrisoria y además no eres de los se atreve a ir a Comisaría a denunciar que te han timado mientras tratabas de instalar un programa para espiar para tu pareja. No obstante, existe la posibilidad de que nos reportes esta información anónimamente; no vamos a investigar tu email. Si no nos informas, no podremos saberlo.

Estas aplicaciones fueron retiradas de los Stores por lo que es evidente. No existen fórmulas mágicas para apropiarse tan fácilmente de la intimidad de otros y, si encuentras alguna, ni se anunciará como gratuita ni aparecerá en el muro de tu Facebook por arte de magia.