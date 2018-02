¿Qué hacer si te encuentras pornografía infantil en un ordenador que no es tuyo?

Un informático que intentaba recuperar los archivos de un disco duro o de una memoria externa dañados que le había entregado un cliente; un perito que elaboraba un informe pericial de un móvil; una persona que descubre unas carpetas ocultas en el ordenador compartido con su compañero de piso o en el trabajo ¿Qué pueden tener en común? Han encontrado archivos que contienen imágenes deleznables: menores que están siendo abusados sexualmente. Además, el autor es la misma persona que te ha confiado los dispositivos informáticos. Como se suele decir: “¡Menudo marrón!”. Desgraciadamente, pasa o podría llegarte a pasar.

En cierta ocasión, me ha llamado algún conocido que se ha visto en la situación que te acabo de describir. En otras, mis compañeros de protección al menor han recibido correos electrónicos en los que usuarios anónimos preguntaban cómo actuar ante hallazgos casuales de este tipo archivos delictivos o de contenido sexual en el que aparecen menores en ciertas actitudes.

Encontrarse ante la comisión de un delito flagrante, en este caso grave, de explotación sexual infantil, ya sea por tenencia, posible distribución e incluso producción, puede ocurrirle a cualquiera. Puede ser que hayas reparado o recuperado archivos dañados o borrados y al visionar una muestra para comprobar que el trabajo ha sido correcto, te encuentres con este horrendo material. Puede ser que utilizando el mismo ordenador que conocidos o compañeros, te topes con ello. Son hallazgos casuales. En todo caso, debemos de dar una respuesta rápida ya que nuestra intervención podría evitar males mayores.

Es normal que ante situaciones tan sensibles como éstas nos asalten las siguientes dudas: “Si lo comunico a las autoridades ¿me pueden denunciar a mí por tenencia de material con contenido de explotación sexual a menores? O ¿Me podría denunciar el cliente que me ha confiado la reparación por revelación de secretos? “Y si lo denuncio ¿Podría el autor tomar represalias contra mí? Al final, que no nos resulte extraño que por miedo y desconocimiento, el técnico devuelva el dispositivo tal y como lo encontró, no sea que por una cosa u otra, salga escaldado.

¿Si lo comunico a las autoridades, me pueden denunciar por tenencia de material con contenido de explotación sexual a menores?

Avisar a las autoridades ante este hallazgo casual, en ningún caso, va a suponer que se te investigue por los hechos. Tu denuncia tendrá valor de declaración testifical y como mucho, lo que se te va a pedir es que aportes testimonio con todos los datos posibles relacionados con el contenido: cómo ha llegado a tus manos, cómo has descubierto los archivos, dónde y quién te lo ha proporcionado, todo ello al objeto de poder iniciar una investigación y dar con el autor/es de los hechos que estás denunciando. Ojo, una cosa en un hallazgo casual y otra muy distinta es que te dediques a hacer la labor de las autoridades policiales e investigues por tu cuenta. Cuidado con eso, podrías verte implicado en alguna causa aunque tus intenciones no sean malas, al menos, hasta que se aclare tu NO participación.

No sólo es aconsejable denunciar sino que tienes obligación de hacerlo. La Ley obliga a “denunciar un delito público inmediatamente (delitos públicos son aquellos que se persiguen “de oficio”, es decir, por las propias autoridades y no es necesario la denuncia de la víctima, por ejemplo, en el caso de las injurias) al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratara de un delito flagrante”.

Es suficiente con que nos envíes un correo a denuncias.pornografia.infantil@policia.es o te pongas en contacto con nosotros a través del formulario de la web http://www.policia.es/colabora.php. En otro caso, también puedes acercarte a una comisaría para ponerlo en conocimiento y unos agentes se desplazarán a tu negocio o domicilio para hacer las comprobaciones del hallazgo. Evita transportar la evidencia, manipular más los archivos y, mucho menos, su borrado o alteración. Puedes destruir pruebas o alterar posibles vías de investigación.

Por tanto, no tengas miedo a que tu cliente o compañero de piso pueda iniciar algún tipo de acción penal contra ti. Estás haciendo lo que la Ley te obliga a hacer.

Estudié hace años el comportamiento de estos criminales y he colaborado en algunos operativos de detención y entradas y registros por delitos de este tipo pero para conocer más de cerca el perfil de este tipo de delincuentes sexuales, hablé con mi compañero Eduardo Casas, @AguilaKen, del grupo de protección al menor. Eduardo lleva muchos años investigando delitos contra menores y ha vivido todo tipo de situaciones dantescas. Mi compañero me confirma que “no son violentos sino más bien retraídos” y que, incluso, en algunos casos, el autor “ha pedido perdón a las personas que denunciaron los hechos y que tuvieron que pasar por situaciones tan duras”. Por tanto, aunque nunca se debe decir “esto no va a suceder”, los encausados por delitos relacionados con la explotación sexual de menores no reaccionan de forma violenta o agresiva al ser descubiertos (tampoco detenidos).

Tras interponer denuncia en una comisaría, aunque resulte obvio, debes de ser lo más prudente posible y no informar a nadie (y menos al denunciado) de que has puesto los hechos en conocimiento de las autoridades. Actuarán lo más rápido posible, incluso, antes de que pueda sospechar o tengas que devolverle el dispositivo. En todo caso, la policía te informará de los pasos que debes seguir.

Gracias a estas denuncias, puedes contribuir a poner fin a situaciones de abuso, agresión o maltrato que están viviendo cientos de niños en todo el mundo. Con este post te pido que, ante situaciones como ésta, seas valiente y colabores. No mires para otro lado.