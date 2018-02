Configurar un sistema de alerta en tu móvil puede salvarte la vida

La desaparición de una persona siempre es inquietante. A veces ocurre de forma voluntaria, otras, desgraciadamente, no. En algunos casos, no hay tiempo para reaccionar, en otros, tenemos segundos para actuar. Nuestros instintos están programados para huir no para utilizar el móvil pero puede ser nuestra única esperanza para ser localizados y rescatados en situaciones de peligro. No dejes pasar el tiempo y configura esa alternativa en tu móvil.

Hemos vivido y vivimos desapariciones a diario que nos mantienen en vilo incluso cuando no es alguien cercano. Podemos vernos en situaciones de peligro, emergencia o necesidad como accidentes, incendios, inundaciones, que te desorientes por la noche en un paraje solitario u oscuro, que sientas el acecho de alguien o que te veas en alguna del tipo: “de esta no salgo”.

Pensar en el móvil en circunstancias tan complicadas no es lo primero que a una se le viene a la cabeza (o sí, viendo ciertas fotos y grabaciones que hay publicadas por ahí) ni en instalar una app de emergencia cuando nos compramos un móvil. Tampoco es tétrico ni escabroso pensar en ello, es una medida previsora que puede salvarnos la vida. Deberías configurar un sistema que te permita alertar en situaciones de peligro en el caso de que tengas tu móvil a mano.

Lo primero que hacen los investigadores ante una desaparición o una muerte es analizar el contenido del móvil o del rastro que su uso ha dejado en contactos, aplicaciones, redes sociales, operadores de telefonía e Internet al objeto de ubicar a la víctima antes y la última vez que fue vista o se tuvo noticias de ella. Llamadas, mensajes, posicionamiento, contactos y publicaciones en redes sociales, etc. pueden darnos muchas pistas. Si la policía encuentra el móvil de la persona desaparecida, mal indicio ya que suele ser lo último de lo que nos deshacemos. Si no ha aparecido, puede que aún haya posibilidades de que aporte información si no está apagado o en modo avión (sin wifi ni bluetooth).

Tampoco esperéis que terceros, proveedores de servicio como los servicios de mensajería instantánea o las redes sociales colaboren (si es que lo hacen) con las autoridades con toda la celeridad que requieren las desapariciones por conductos de emergencia. Así que, lo mejor, es que configuréis estas opciones en vuestro móvil para que el envío de información por vuestra parte sea inmediato. Lo más importante es que, independientemente del método que escojáis, incluya ubicación, imagen y audio preferiblemente. Que facilitéis una ubicación aproximada, una foto (no me refiero a un selfie) y una grabación que pueda aportar pistas visuales y de audio a vuestras personas más cercanas. He visto aplicaciones que dejan también el aviso en redes sociales pero no lo veo prudente. Si no es una desaparición voluntaria puede contribuir a que los posibles autores eliminen pistas.

Gracias a la evolución de la tecnología, los fabricantes de móviles, en las actualizaciones de sus sistemas operativos, sea el que sea, o los desarrolladores de apps, han ido incorporando y mejorando la posibilidad de configurar estos sistemas de emergencia como la opción de “ASISTENCIA DE SEGURIDAD” (en sistema Android). Para que te hagas una idea, una vez configurada la opción “ENVIAR MENSAJES DE AYUDA”, con tan solo presionar una combinación de botones, se envía una alerta rápida a los contactos que designes. El mensaje consiste en un SMS de alerta, imágenes y grabaciones de audio con el mensaje de ayuda que recoja la grabadora.

Captura de la opción ““ENVIAR MENSAJES DE AYUDA” en Samsung S6. Foto de Silvia Barrera

Avisa a los contactos que has designado de que los has incluido en tu plan de emergencia y pruébalo SOLO UNA VEZ. No te lo tomes como una broma y lo vuelvas a repetir si no es por necesidad. Recuerda el cuento de “que viene el lobo”. No le quites credibilidad al sistema asustando a los demás ni con bromas absurdas. Algo que puede salvarte la vida nunca es un juego.

Captura de la opción ““ENVIAR MENSAJES DE AYUDA” en Samsung S6. Foto de Silvia Barrera

No te voy a hablar de configuraciones ni de aplicaciones concretas. Hay muchas. Búscalas en Google o por las tiendas Apple Store o Google Play con los consejos que te he dado. Ubicación, mensaje de texto, foto y/o vídeo preferiblemente y designa como contacto a personas cercanas que se preocupen por ti y que le den credibilidad a tu mensaje de ayuda. Ni redes sociales que levanten pistas ni personas que no se preocupen realmente por ti.

Este post es únicamente para recordarte la importancia de incluir un sistema de avisos de emergencia en tu móvil, del que ya no te separas. Si no lo haces por ti, hazlo por tus seres queridos.

No obstante, aunque pongáis en marcha este sistema más rápido y cómodo debéis además, si podéis, alertar a otros servicios de emergencia, 091,062,112, la app “Alertcops” de policía o incluso, familiares. El sistema puede dar fallos o errores de conexión; el móvil o algunas de sus funciones se han podido romper. En todo caso, cuanto más personas estén alertadas y más datos puedas aportar, mejor ¡No te olvides de activarlo!

Captura de la app “Alertcops”. Fuente web: https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/info/info.xhtml