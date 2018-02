El mercado negro del fármaco online. Un riesgo mortal

La venta online de medicamentos ilegales o falsificados esconde laboratorios clandestinos sin las mínimas condiciones sanitarias, estafadores sin escrúpulos que venden productos adulterados o tóxicos afirmando ser Viagra por unos pocos euros menos en un mercado negro muy difícil de combatir para las farmacéuticas, que ven deteriorada su imagen y reputación. El caso es que esta venta permite que se adquieran productos sin receta médica de forma indiscriminada (se carece de datos acerca de su composición real y efectos y los riesgos derivados de su uso) o la falsa creencia de ahorrarse un dinero (lo cual tampoco es del todo cierto).

A parte de la preocupación económica que le pueda generar a las farmacéuticas, que saben que nos vamos a seguir poniendo enfermos o padeciendo enfermedades irreversibles, se trata de la muerte de más de 200.00 personas en un año por culpa de la adquisición de estos productos de procedencia desconocida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en un 50% la cantidad de medicamentos y fármacos comprados por internet que ocultan su verdadero origen.

¿Cómo está actualmente el panorama legal en la Red?

En España se reguló la venta al público a través de sitios web hace un par de años. La única venta de medicamentos de uso humano que se permite es la de aquellos que no están sujetos a prescripción médica, es decir, aquellos que no requieren receta, como antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol, antiácidos, jarabes para la tos, etc.

Además, se establecen unos requisitos que deben cumplir las páginas web que vendan medicamentos legalmente en España, para asegurar que se realiza con las debidas garantías e incorpora las disposiciones establecidas a nivel de la Unión Europea (UE), como por ejemplo, la incorporación de este Logo en la web o un número de registro.

El número de páginas que se investigan, a raíz de denuncias o de oficio tras recibir alertas sanitarias de otras autoridades, se incrementa año tras año. En el 2012 se contabilizaron 214 páginas web investigadas, el doble que el año anterior. En esta actividad ilegal no se cuentan los miles de anuncios particulares que anuncian la venta de medicamentos, o el mercado negro de la Deep Web que investigamos las autoridades policiales. Aleatoriamente, decido observar minuciosamente una de estas webs que vende fármacos.

¿Qué ves en esta web?

Captura de pantalla de la web http://indian-pharma-online.com/

Verás el acceso fácil a una farmacia online que vende medicamentos sin receta, que se pueden comprar anónimamente, en cualquier momento, desde cualquier sitio y que, cómodamente, te lo hacen llegar al lugar que desees. Elefantitos por la senda, una médico india sonriente y la posibilidad de una cata y prueba gratuita de los medicamentos. Un entorno amigable con servicio de traducción y chats “en vivo” y supuestos fijos, (no llaméis) desviados a teléfonos internacionales que te reenvían a otros servicios o te mantienen a la espera sin éxito.

¿Qué ven los ojos de un policía?

Medicamentos sin nombre ni empresas de distribuidoras verificables, imposibilidad para identificar o localizar a los responsables, o administradores de la venta y las webs. Tampoco se puede saber dónde se han fabricado, la composición real del fármaco, certificados por autoridades sanitarias, ni dónde o en qué estado se almacenan. Me pongo en contacto con la web http://indian-pharma-online.com/ vía correo electrónico para preguntar sobre la calidad de los productos que ofrecen y ésta es la respuesta de Nancy Molina, la “support online”:

Ni una referencia a la procedencia de los fármacos, la empresa o lugar de fabricación. Sólo un email de Nancy Molina asegurándome, en un “practicando español”, que sus productos son 100% fiables. Hacemos indagaciones sobre el teléfono de contacto al método 100% doméstico-policial: introducirlo en un buscador (momento para recordarte cuán efectivo es a veces introducir cualquier dato en Google del que sospeches) y visitamos los links que nos ofrece la búsqueda. ¿Qué encontramos?

Relación con otras webs fraudulentas

Capturas de pantalla de la web http://www.ripoffreport.com/r/trustedmenspillscom/internet/trustedmenspillscom-Attempted-to-Rip-Off-my-Credit-Card-Details-Internet-935443#comment_1

Un email donde un usuario se queja amargamente de haber sido redireccionado por varias webs www.36hourpill.com , www.36hourpillshop.com, www.trustedmenspills.com todas fraudulentas (ya inactivas) al tratar de adquirir un medicamento y atendidos por el mismo servicio (mail y teléfono) que el de nuestra conocida Nancy (estará pluriempleada).

Alojadas en servidores de terceros países

Otras búsquedas con nuestro método 100% doméstico-policial, “googleando” nos arroja resultados relacionados con la posible localización de servidores y webs relacionadas con la venta online de fármacos, ya inactivas como www.indianpharmalonline.com en EEUU, www.generics-from-india.com y www.perfect-edstore.com en Holanda, www.medsnets.com en Rusia, www.filagra100.com en Alemania, www.reliablemedicationsrx.com y www.trustedtabsrx.com en Ucrania y otros que han sido directamente estafados.

También hay conexiones con otras webs donde también se venden fármacos y que sí están activas, con el mismo entorno amigable que la de los elefantitos indios ¿trabajará también Nancy?

Captura de pantalla de http://www.pharmacyrx.org/

Además, nuestro teléfono investigado figura relacionado con listas negras de direcciones IP como fuente de spam. Es decir, que no se salva, al menos, de inducir a ciertas sospechas.

Todas estas webs están relacionadas con páginas que están ubicadas en el extranjero relacionadas con países donde presuntamente se encuentran los laboratorios, que suelen ser países asiáticos como China o la India.

Los mafiosos de la droga también cambian de “start up”

A través de investigaciones policiales se ha podido saber que la infraestructura que requiere la producción fraudulenta de fármacos es la misma que la de los laboratorios clandestinos de droga. Algunos productores de estas sustancias vieron que la producción de fármacos falsificados es más rentable, por las penas que llevan aparejadas estos delitos (muy inferiores al tráfico de drogas ) y el alto beneficio económico que genera. También lo es para los distribuidores. El nulo riesgo de su transporte los hace muy atractivos, tan sólo son necesarios los servicios de una empresa de transporte y mensajería.

Lección de matemáticas: si un fármaco para combatir la disfunción eréctil tiene un coste de producción de 0,05 euros en China o India y se vende online por 1 euro, lo que representa un 2000% de beneficio y lo comparamos con el precio que este fármaco tiene en la calle ¿Cuál es su beneficio? Si, aproximadamente un 5.000%, dependiendo del canal de distribución.

Captura de pantalla de http://www.pharmacyrx.org/

Algunos son medicamentos falsos, otros estafas.

Los estudios de instituciones farmacéuticas manifiestan que la compra por internet de medicamentos ilegales suele estar asociada en un 90% de los casos a fraudes y estafas.

Del otro 10%, lo mejor que te puedes encontrar son fármacos que sólo contienen entre un 30 y un 40 % de contenido de principios activos, dejando el restante porcentaje a aditivos y sustancias perjudiciales para nuestra salud como tiza, amoníaco, cemento, explosivos y los prospectos en chino o indio, con blisters aplastados de cápsulas de colores llamativos.

Denuncia estas páginas y la venta online de estos fármacos por webs no autorizadas

La falsificación de medicamentos puede ser abordada penalmente desde diferentes perspectivas, que podrían ser objeto de otro post. No obstante, la investigación es un arduo camino lleno de dificultades legales que se incrementa con el hecho de que todas estas webs o anuncios estén alojados en servidores extranjeros o en la deep web. De forma muy resumida, no dudes en acudir a una comisaría para denunciar o reportarnos la información por email por la venta de estos fármacos que podrían constituir los siguientes delitos. Un delito contra la salud pública cuando las personas que intervienen de alguna forma en la fabricación de dichos medicamentos falsificados, o sin participar en ella, los expiden o lo destinan al uso de personas pudiendo crear un grave riesgo, objetivo, para la salud.

Un delito contra la propiedad industrial, si en el proceso de fabricación de dichos fármacos, se ha copiado sin el permiso de la empresa original y a sabiendas que el producto está registrado, utilizando los signos o marcas que hacen reconocible a la empresa propietaria legalmente del medicamento.

Y por último, un delito de estafa, al cobrar el producto y no remitirlo al comprador y la segunda, enviar el producto falsificado simulando ser el auténtico.

Estos delitos no pasan de los cuatro años de prisión cuando por tráfico de drogas se pueden imponer hasta veinte. Como mínimo, para reflexionar.