¿Cómo puedo saber si alguien se mete a mi cuenta de Facebook sin permiso?

¿Quien está accediendo a tu Facebook?

Si hay alguien que sabe tanto de tu vida como tú, no es ni tu pareja ni tu madre, son las redes sociales. Empezamos con una foto en el perfil y cuatro comentarios y, después de unos años, Facebook y Twitter conocen todos tus gustos, tus andanzas con los colegas, tus conversaciones y mensajes más íntimos o los momentos más importantes de tu vida, que has decidido compartir públicamente.

Supongamos que desde hace unos días sospechas que alguien, además de tu red social confidente, sabe más cosas de ti de las que debería. ¿Qué motivos puede tener alguien para arriesgarse a delinquir entrando en tu cuenta? Tu valiosa información personal. Pero no todo está perdido; se puede intentar saber quién está detrás.

Acceso a tus registros en Facebook y Twitter

La intimidad y los datos personales que confías a los proveedores de servicio extranjeros, como Facebook o Twitter, no van a un agujero negro. Desde hace un tiempo, ambas redes sociales te permiten acceder y descargarte tu propia información y registro de actividad. Te preguntarás para qué sirve.

Estos registros del historial de tu cuenta no solo guardan toda tu actividad pública en la red social (fotos, mensajes, vídeos, comentarios, etc), sino también información que no puedes ver: tus registros de acceso o login desde los que has/han accedido a tu cuenta.

Con estos registros podrás conocer cuáles han sido tus accesos a tu perfil, incluidos los no permitidos/conocidos. Estos registros/logs de acceso a tu cuenta son: fecha y hora a la que se ha accedido, direcciones IP y tipo de navegador desde el que accedieron (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, etc).



La dirección IP es anónima para el usuario final, es decir, para ti. Está asociada al titular de una línea de teléfono, del cual se pueden obtener sus datos personales solo a través de una autorización judicial. Luego te explico en detalle qué hacer con esos datos.

Cómo obtener esa información

Accediendo a nuestros registros de actividad.

La opción de descargarte esos datos, tanto en Facebook como en Twitter, está en la “Configuración” de tu perfil.

Podrás "descargarte una copia de tu información”. En poco tiempo, recibirás un archivo comprimido en la cuenta de correo que tienes asociada a tu perfil.



Una vez descomprimas la información que te ha mandado Facebook (mensajes, fotos, contactos, videos, etc.), tienes que hacer doble click sobre el archivo .html “security.htm”

Y verás los siguientes datos de la siguiente imagen:



Entre toda esta información tienes a tu disposición todos los datos necesarios para saber cuándo y a través de qué dirección IP se ha iniciado la sesión.

Comprueba día por día en qué momento se produjeron los accesos. Si no iniciaste alguna de esas sesiones, ahí lo tienes.

Con Twitter, el proceso es similar. Ve a la “Configuración” de tu perfil y en el apartado “Contenido” se te facilitará la opción de solicitar tu archivo de Twitter.

El proceso que deberás ejecutar con los archivos que recibas de Twitter es similar al de Facebook.

Durante el proceso de comprobación de las direcciones IP a través de las cuales has/han accedido a tu cuenta, deberás tener en cuenta lo siguiente:

- Habrá una dirección IP que se repita con frecuencia; será aquella con la que accedes a tu cuenta de forma habitual desde el trabajo, domicilio, etc. Para saber cuál es tu dirección IP real a través de la que estas navegando hay varios métodos. No te compliques; el más sencillo es llamar a la web http://www.cualesmiip.com/ y la obtendrás.



- Habrá registradas otras direcciones que desconozcas y que corresponderán a accesos realizados en otras ocasiones a través de una aplicación móvil, redes wiffi e incluso aplicaciones externas a la que hayas dado permiso para acceder a tu cuenta. También has de tener presente que tu propia dirección IP aunque sea del mismo lugar puede variar, por ejemplo, si apagaste el router (las direcciones IP son dinámicas). Tal vez lo más interesante primero es comprobar las fechas y horas de acceso. Quizá algún inicio de sesión te resulte sospechoso. Esa es la dirección IP a investigar.



- Si utilizas webs de geoposicionamiento de direcciones IP, no te fíes porque fallan.



- Los accesos no autorizados pueden haberse realizado a través de anonimizadores para ocultar la dirección IP real. Por ello, no te extrañe si alguna IP viene de China o cualquier otro país. En ese caso, no se podría saber quien es el autor por este medio.



- Para saber quien es el verdadero titular de las direcciones IP, necesitaras interponer una denuncia. Si se abre un procedimiento judicial, el Juez debe autorizar que una operadora de telefonía nos facilite los titulares de esa dirección IP.



- Podría darse el caso de que, aun teniendo la certeza de saber que alguien está accediendo a tu cuenta, tus registros de actividad sean normales, la dirección IP sea de tu domicilio o trabajo, pero se trate de fechas y horas en las que no has accedido a tu cuenta. Empieza entonces a sospechar de alguien de tu entrono muy cercano o familiar (o que estén utilizando tu red WI-FI ilegítimamente; algo más difícil)

No obstante, no tienes por qué saber entender y realizar estas comprobaciones. Guarda una copia de los archivos que hayas recibido en un dispositivo de almacenamiento, CD o pen drive y apórtalo junto con tu denuncia en Comisaría. Mis compañeros sabrán cómo analizarlo y qué datos analizar e investigar. Para eso estamos.