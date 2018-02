El borrado de mensajes de Whatsapp será posible pero con limitaciones

Existe una aplicación, WA Tweaks, creada por un tal Alessandro Paluzzi @Alex193 en Twitter, que desde su cuenta @WaBetaInfo, ha proporcionado infinidad de rumores sobre futuras implementaciones de WhatsApp y que han ido apareciendo con el tiempo como una funcionalidad final.

Captura de pantalla de la web de inicio http://watweaks.alex193a.com/ | Silvia Barrera

No es la única. Aunque nos centremos en WA Tweaks, existen otras como Whatsapp Extensions. Estas apps no están, obviamente, incluidas en las tiendas oficiales y para ser instaladas debemos tener nuestro móvil rooteado o jailbreado (sin la configuración de fábrica del sistema operativo original).

¿Qué tiene de peculiar la app WA Tweaks,?

Te permite activar funciones ocultas de WhatsApp que están en su período de prueba, beta, por los desarrolladores oficiales de Whatsapp y que cualquier usuario puede probar si la tiene instalada. Es la antesala de lo que veremos finalmente como una nueva funcionalidad en la aplicación WhatsApp y con la que hace sus pruebas antes de sacarla al mercado.

WhatsApp prueba tiempos, reacción de los usuarios, posibles fallos a corregir y, por eso, permanecen ocultas durante un tiempo. WA Tweaks te permite testarlas antes de tiempo y saber por dónde van las intenciones de WhatsApp.

Una de estas funcionalidades ocultas es la opción de borrado y edición de los mensajes enviados. Cuando empezamos a escuchar rumores de su futura incorporación, se pensó que el remitente de un mensaje vía whatsApp, a posteriori, podría borrar el contenido desde su propio dispositivo en cualquier momento y, tras ello, el mensaje desaparecería del móvil del receptor, sin dejar rastro. Es cierto, con limitaciones.

¿Qué implicaciones tendrá la opción de borrado o edición de mensajes ahora en pruebas?

Desde la cuenta @WaBetaInfo, se sigue muy de cerca la versión Beta de WhatsApp y anticipan que esta función no hará que los mensajes desaparezcan así como así del terminal del receptor en el momento que lo decida el remitente.

De momento, entre otras cosas, la gran mayoría de los usuarios creen (porque así lo informó WhatsApp en un mensaje hace unos meses) que su sistema de cifrado de extremo a extremo asegura que sólo tú y la persona con la que te estás comunicando, podéis leer lo que se envía, nadie en medio, ni siquiera WhatsApp. Pero eso es lo que se cuenta. Aunque su código fuente es cerrado, sí podemos saber cómo se comporta en la práctica.

Mensaje de WhatsApp informando de la implantación del cifrado end- to end. | Silvia Barrera

¿Qué ocurre con los mensajes enviados que quedan pendientes de entrega porque el remitente no tiene acceso a la aplicación?

Casos en los que no hay Red, tu móvil está apagado o has realizado un cambio de tarjeta SIM. Una vez que se restablece la conexión, los mensajes llegan. Siempre y cuando el terminal de un usuario no tenga acceso a WhatsApp, no podrá verificar los hash de las claves intercambiadas y por lo tanto, los mensajes no le llegarán.

Esto se debe a que los mensajes están asegurados con un bloqueo, y sólo el destinatario tiene la clave especial necesaria para desbloquearlos y leerlos. Que te lleguen los mensajes a posteriori, es señal de que un proveedor, en este caso WhatsApp, lo hace por sí mismo, porque tiene la capacidad de interceptar mensajes, puede leerlos y conoce las claves de cifrado necesarias. Por tanto, un usuario ahora puede borrar los mensajes enviados, siempre y cuando no hayan llegado a su destinatario (y veamos el doble check).

De momento, según la aplicación Beta de WhatsApp, la posibilidad de editar o borrar mensajes se extenderá solo hasta los 29 minutos después de haber enviado el mensaje. A posteriori, será imposible.

Captura del tuit https://twitter.com/WABetaInfo/status/836654545207984128 | Silvia Barrera

Así que, al igual que Snapchat tiene la posibilidad de establecer una limitación temporal a sus contenidos, tendremos que tener en cuenta que los mensajes enviados por WhatsApp dentro de estos 29 minutos podrán ser eliminados por el remitente ¿Por qué 29 minutos? Porque así lo ha decidido WhatsApp aunque, de momento, nadie puede asegurar que esta limitación temporal vaya a ser definitiva.

Por tanto, debemos estar atentos si queremos salvaguardar un determinado mensaje ¿Cómo? Haciendo una copia de seguridad de la información de la base de datos de WhatsApp, enviándola por correo electrónico o bien, en el peor de los casos, si no tenemos o disponemos de otro recurso, mediante una captura de pantalla.