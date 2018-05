2.700 sospechosos identificados en una Final de la Champions eran inocentes

La tecnología avanza a gran velocidad. En el caso del reconocimiento facial aplicado a la seguridad, en muy poco tiempo los sistemas han mejorado mucho, hasta el punto que se espera que pronto sea posible utilizarla para identificar incluso a criminales encapuchados. No obstante, no todos los sistemas son iguales: si bien las autoridades chinas manejan tecnología capaz de identificar a un delincuente en un estadio repleto, no sucede lo mismo con las plataformas de las fuerzas de seguridad de otros países.

Un ejemplo lo vemos en el caso de la final de la Champions League de 2017 entre el Real Madrid y la Juventus que se celebró el 3 de junio del año pasado en la ciudad británica de Cardiff. El despliegue de seguridad del partido incluyó la tecnología de reconocimiento facial de la policía de Gales, que emplearía la red de cámaras para analizar los rostros de los asistentes con la finalidad de localizar a posibles delincuentes.

De acuerdo con The Guardian, los agentes escanearon las caras de más de 170.000 personas que viajaron a Cardiff para presenciar el encuentro. En total, el sistema de reconocimiento facial identificó a 2.470 como criminales, pero 2.297 de ellos resultaron ser falsos positivos.

La policía de Gales se defendió explicando que ningún sistema de reconocimiento facial es 100% preciso y que los problemas técnicos son muy habituales, y se disculpó señalando que los falsos positivos no llevaron a efectuar ninguna detención. Además, aseguraron que desde que se empezó a utilizar el sistema han conseguido identificar a 450 delincuentes.

Resulta preocupante que los datos tan negativos de este caso no son los únicos. El año pasado, en un combate de boxeo el sistema de reconocimiento facial presentó un 90% de falsos positivos, y en un partido de rugby fueron erróneamente identificados el 87% de los resultados. “Estas cifras muestran que el reconocimiento facial en tiempo real no solo es una amenaza para las libertades civiles, sino que es una herramienta policial peligrosamente inexacta”, advierte en declaraciones a Wired Silkie Carlo, directora de Big Brother Watch, un grupo que reivindica el derecho a la privacidad.

Así será la seguridad en la final de la Europa League Olympique de Marsella – Atlético de Madrid

Los partidos de fútbol suponen todo un retro en materia de seguridad, especialmente cuando se trata de partidos que suponen la movilización de hinchas de otros países. En el caso de la final de la Europa League que disputarán el Olympique de Marsella y el Atlético de Madrid en la ciudad francesa de Lyon el este miércoles 16 de mayo, las autoridades galas multiplicarán la seguridad por cuatro para el encuentro, en comparación con otros partidos de alto riesgo.

De momento no ha sido confirmado si el dispositivo de seguridad que desplegarán las autoridades francesas incluirá o no sistemas de reconocimiento, aunque sí han dado a conocer algunas de las estrategias que aplicarán. El Olympique de Marsella es el club con mayor número de ultras del fútbol europeo, y no ayuda el hecho de jugar en el estado de su rival, el Olympique de Lyon. Los ultras ya han amenazado con destrozar el estadio, y la policía francesa asegura que lo tiene todo preparado para evitarlo.

Además, se ha prohibido la instalación de “fan zones” para que no haya puntos conflictivos en la ciudad, de forma que los aficionados acudirán directamente al estadio.