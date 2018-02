Wondercube, el mejor kit de accesorios para tu móvil que puedas imaginar

Todavía recordamos los tiempos en que sólo usábamos los móviles para hablar y, a lo sumo, mandar SMS. Qué tiempos. Sin embargo, ahora el móvil sirve para mil cosas más: llamar, mandar mensajes, mirar redes sociales, navegar, consultar el correo...

Y claro, a medida que 'profesionalizamos' nuestro uso, cada vez necesitamos más cachivaches que acompañen a nuestros gigantescos teléfonos: el cargador, el cable de datos, la batería externa, la sincronización con el ordenador...

Wondercube, el kit 'todo en uno'

Si eres de los que no puede llevar el móvil encima sin un ejército de accesorios (como un servidor), esto te va a encantar. Se trata de Wondercube, un sencillo y muy práctico kit que incluye hasta siete accesorios distintos que te permitirán llevar a cabo hasta ocho funciones distintas.

El kit incluye las siguientes funcionalidades:

1.- Conectar el móvil a otros dispositivos.

2.- Cargar la batería.

3.- Apoyar el móviles mediante un stand.

4.- Conectar el móvil mediante OGT USB ('Usb On The Go').

5.- Sincronizarlo con el ordenador mediante USB.

6.- Conectarlo a una batería externa (incluida en el pack).

7.- Introducir una tarjeta de memoria.

8.- Activar una luz LED a modo de linterna.

Necesitan 50.000 dólares...

Además, el precio de Wondercube será más que accesible: apenas 69 dólares bastarán para que puedas hacerte con esta 'pack total' que hará tu vida diaria (y la de tu smarthone) muchísimo más sencilla.

Para poder desarrollar el producto, la compañía impulsora necesita 50.000 dólares con el objetivo de sacar el número suficiente de unidades para que el producto sea lanzado al mercado de manera definitiva.

La buena noticia es que el proyecto está siendo financiado mediante crowdfunding en Indiegogo, donde no sólo han conseguido el dinero que necesitaban... sino que han multiplicado por cuatro todas sus necesidades financieras.

Los Wondercube serán enviados a sus compradores en agosto de este año. Si quieres hacerte con uno, puedes reservarlo aquí.