LG Watch Urbane: relojes en el MWC

LG no se guardó muchos ases en la manga para el MWC, pero al menos pudimos ver sus nuevos productos. Pasada la sorpresa inicial que supuso el LG G Flex, con su pantalla curvada, la nueva versión del dispositivo no aporta mucho y carece de ese punto de curiosidad que hacía que por lo menos tuviésemos ganas de probar el anterior. Hay curvas, sí, pero aún no tienen razón de ser y todo el mundo sabe que el camino más rápido entre dos puntos es la recta. Quien quiera disfrutar del paisaje, que vaya por la comarcal.

Dicho esto, el nuevo G Flex no deja de ser un buen dispositivo con un enorme asterisco. Si alguien, por el motivo que sea, necesita poner curvas en su bolsillo, tiene una gran opción. Pero lo mejor que se trajo LG a Barcelona se lleva en la muñeca.

Con la presumible llegada del Apple Watch en unas semanas, el reloj inteligente recibirá un importante empujón. Guste o no, los de la manzana marcan la agenda y su smartwatch hará que muchos se interesen por estos dispositivos, aunque sea para criticarlos. Pues bien, LG tiene bastante que ofrecer y todo es bonito. Eso sí, aún no está muy claro si finalmente todo llegará a Europa.

El que seguro que lo hará es LG G Watch Urbane, una apuesta elegante y tradicional por Android Wear. Vamos, lo que ya era G Watch R en un nuevo cuerpo con un diseño aún más sorprendente. Es bonito y es un reloj, que es lo que muchísimos usuarios demandan. Las pantallas cuadradas, para Casio. A falta de que se confirme el precio y de poder probar la autonomía, parece una de las opciones más maduras que podremos ver. De lo visto de esta categoría en el MWC solo Huawei Watch se acerca tanto a lo que es un diseño clásico.

Por otro lado -en Asia, concretamente- tenemos el LG G Watch Urbane LTE, un reloj que sigue la estela del Gear S: no necesita a nadie para hacer lo suyo. Como John McClane, espera desenvolverse sin ayuda por ese Nakatomi Plaza que es el mercado de los relojes inteligentes y darle lo suyo a Hans 'Cupertino' Gruber. Yippee ki-yay.

El diseño es parecido, aunque el cuerpo es más grande, pues debe albergar todo lo que normalmente aportaría el teléfono; el sargento Al Powell que da apoyo moral desde fuera. Como con el cerdo, se aprovecha todo, hasta la correa. La buena noticia es que LG ha conseguido hacerlo sin caer en el ridículo. Es grande, pero no es inmenso.

Puede que LG Watch Urbane LTE nunca llegue a España, que Android Wear jamás cuaje y que las curvas desaparezcan del mercado móvil (o se adapten con sentido, como ocurrió con la pantalla de Galaxy S6 Edge), pero al menos LG se atreve a experimentar con cierto sentido y con personalidad propia. Habrá que ver qué ocurre cuando Apple desembarque en las muñecas de medio mundo.